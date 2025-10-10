2026'da ikiye katlanacak! CHP'li isim bu 3 aya 'Dikkat' dedi: Aylık ücret tarifesi değişecek

Şubat ayında yürürlüğe giren kademeli tarife 2026 yılında yeniden düzenlenecek. Buna göre, halihazırda 1100-1200 lira seviyesini aşan faturalar ikiye katlanırken, değişiklik sonrası bu sınır 662 TL'ye kadar gerileyecek.

Faturalar ile ilgili milyonlarca vatandaşı zor durumda bırakacağını kaydeden CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, EPDK'nın birkaç ay içinde alacağı karar ile yıllık elektrik faturası toplamı 8 bin TL’yi geçen konut abonelerinin, aylık ücret tarifesinin değişeceğini belirtti.

NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Yavuzyılmaz, aylık elektrik tüketimi 250 kilovatsaat olan bir konut abonesi için zam oranlarını şu şekilde hesapladı:



"Aylık 662 TL gelen elektrik faturası, 2026 yılında 1483 TL’ye yükselecek! Yapılacak zam oranı yüzde 124 olacak.

973 TL’lik fatura, 2 bin 137 TL’ye çıkacak! Yapılacak zam oranı yüzde 120.

1.128 TL’lik fatura, 2.462 TL’ye çıkacak! Yapılacak zam oranı yüzde 118"



2025 yılı elektrik faturasının toplamını 8 bin liranın altında tutulması gerektiğini belirten Yavuzyılmaz, elektrik tüketimini 3 bin kilovatsaatin altında kalması gerektiğini belirtti ve önümüzdeki aylar için tüketimin düşürülmesi gerektiğini ifade etti.