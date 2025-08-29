FİNANS

2026'da ilk alımlar başlayacak! Bakanlıktan yeni proje: Destek ödemeleri belli oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı et ithalatını azaltmak için çalışmalara başladı. Buna göre, sütçü ırk fazlalığı azaltılarak, etçi ırk buzağıya ilave destekler verilecek. Böylece, yılda 8 milyarlık ithalatın önüne geçilmiş olacak. İlk yavruların ise 2026 yılından itibaren alınması bekleniyor.

Ezgi Sivritepe

Tarım ve Orman Bakanlığı, "Güçlü Besi Güçlü Üretim Projesi" başlattı. Sütçü ırk popülasyonunda oluşan fazlalığın bir kısmından etçi ırk oluşturulacak. Projeye giren üreticilere destek olunacak, etçi ırk spermasıyla doğan her buzağıya ilave destek sağlanacak. Bu adımlar sayesinde 2026'dan itibaren 200 bin yeni etçi ırk hayvanı Türkiye'deki üreticilerden karşılanacak. Projeyle, her yıl ortalama 8 milyar liranın ülkede kalması sağlanacak.

BAKAN YUMAKLI DUYURDU

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara Polatlı'da ziyaret ettiği bir hayvancılık tesisinde hayvancılıkta hayata geçirilecek yeni bir projeyi duyurdu. Süt üretiminin omurgasını oluşturan, yüksek damızlık niteliği taşıyan sütçü ırklar korunurken bunların dışında kalan, soy kütüğüne kayıtlı olmayan, sayısı 1 milyona yaklaşan dişi sütçü ırk sığırlar, etçi ırklarla melezlenecek. Projeyle sütçü ırka göre çok daha fazla ve kaliteli et üreten hayvanlar elde edilecek. Üreticinin geliri artırılacak ve ithalata duyulan ihtiyaç daha da azaltılacak

HER YIL 200 BİN BAŞ HAYVAN

Yumaklı, "Bu proje elbette üreticimizin isteğine bağlı bir proje olacak. Elinde süt verimi istediği düzeyde olmayan veya sütçü ırk hayvanını eti için besleyen yetiştiricimiz bu projeye kendi isteğiyle girebilir. Etçi ırk spermasıyla doğan her buzağıya ilave destek sağlayacağız. Bu adımlar sayesinde 2026'dan itibaren her yıl ortalama 200 bin baş hayvanı kendi üreticimizden karşılayacağız" dedi.

YETİŞTİRİCİLER NEREYE BAŞVURACAK?

Yetiştiricilerin buzağı desteği başvurusu dışında ilave proje başvuru yapmasına gerek yok. Bakanlık kayıt sistemlerinden proje kapsamına alınacak hayvanlar takip ediliyor. Yapılacak suni tohumlama ve kullanılacak sperma da bakanlık olarak kayıtlardan tespit ediliyor. Yani etçi ırk spermadan doğan buzağılara verilecek ilave destek sayesinde bu yetiştiriciler projeden faydalandırılmış olacak.

PROJE HAYVAN İTHALATINI AZALTACAK MI?

Proje 2025 yılı sonbaharından itibaren uygulamaya alınacak. İlk yavrular Haziran 2026'dan itibaren alınmaya başlanacak. Bu yavruların besilik materyal olarak kullanımı da bu tarihlerden sonra başlayacak. Bu hayvanlardan elde edilen hayvanların daha yüksek et verimi sayesinde daha fazla et üretilmiş olacak. Böylelikle 2026-2027-2028 yıllarında ortalama 200 bin hayvana denk gelen miktarlarda daha fazla et üretimi gerçekleşerek bu miktarlarda daha az besilik ithal edilecek.

NE KADAR DESTEK VAR?

Bakanlık tarafından belirlenen damızlık üretimi dışındaki Holstein ırkı süt sığırı hayvanlarına etçi ırk sperması kullanan ve bundan yavru alan yetiştiricilere, suni tohumlama uygulama desteği yüzde 50 fazla ödenecek. Örneğin 2024 yılı için temel destek bin lira iken bu projeden buzağı elde eden yetiştiriciler 1.500 lira ayrıca destek alacak. Eğer cinsiyeti belirlenmiş erkek sperma kullanmış ise bu destek 2 bin liraya yükselecek. Ayrıca bu hayvanların besi süreleri sonunda besilik erkek sığır desteği de 4 kat fazla ödenecek. Besilik sığır desteği temel desteği 500 lira/baş, etçi ırk ilave desteği 500 lira/baş, projeden elde edilen erkek besilik hayvanlara bu miktar 2 bin lira/ baş olarak uygulanacak.

