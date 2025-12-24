2026 emekli maaş zammı için kritik hesap! Özgür Erdursun açıkladı

Asgari ücretin yüzde 27 zamla 28 bin 75 TL olarak açıklanmasının ardından gözler emekli maaşlarına çevrildi. Milyonlarca emekli, 2026 yılında maaşlara ne kadar zam yapılacağını merak ederken, Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun’dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Katıldığı bir canlı yayında konuşan Erdursun, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için beklenen zam oranlarına ilişkin net tahminler paylaştı.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE YÜZDE 12–13 ARASI ZAM

Özgür Erdursun, enflasyon oranına dikkat çekerek şunları söyledi:

“SSK ve Bağ-Kur emeklilerine günlerdir söylüyorum. Enflasyon yüzde 31 çıkarsa zam oranı yüzde 12,3 olacak. Biraz daha yüksek çıkarsa yüzde 12,5 – yüzde 12,7, maksimum yüzde 13 olur.”

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Bu artışla birlikte en düşük emekli aylığının yaklaşık 19 bin TL seviyesine çıkabileceğini ifade eden Erdursun, beklentilerin çok daha yüksek olmaması gerektiğini vurguladı.

MEMUR EMEKLİLERİNE YÜZDE 19’A KADAR ARTIŞ

Memur ve memur emeklileri için ise zam oranının daha yüksek olacağını belirten Erdursun, bu grupta yüzde 18,7 ila yüzde 19 arasında bir artışın gündemde olduğunu söyledi.

“HÜKÜMET DENGELİ DAVRANMAK ZORUNDA”

Erdursun açıklamasında, ekonomik ve siyasi dengeye de dikkat çekti. Hükümetin hem enflasyonla mücadele ettiğini hem de sosyal dengeyi gözetmek zorunda olduğunu belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Ülkemizde ciddi bir enflasyon ve hayat pahalılığı gerçeği var. Emekliler ve asgari ücretliler açısından dengeli bir politika izlenmesi gerekiyor. Hükümet bir yandan enflasyonu düşürmeye çalışırken, diğer yandan da kendi içinde çelişkiye düşmemeli.”

EMEKLİLER RESMİ AÇIKLAMAYI BEKLİYOR

Özgür Erdursun’un açıklamaları, 2026 emekli maaş zamlarıyla ilgili beklentileri daha net hale getirirken, kesin rakamlar için gözler TÜİK’in açıklayacağı enflasyon verileri ve hükümetten gelecek resmi açıklamalara çevrildi.