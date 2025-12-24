FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

2026 emekli maaş zammı için kritik hesap! Özgür Erdursun açıkladı

2026 emekli zammı için beklenen tahmin Özgür Erdursun’dan geldi. Asgari ücretin yüzde 27 artışla 28 bin 75 TL olarak netleşmesinin ardından gözler 2026 emekli zammına çevrildi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, katıldığı canlı yayında SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerini yakından ilgilendiren o kritik rakamları açıkladı. Peki, en düşük emekli maaşı kaç TL olacak? İşte masadaki son senaryolar...

2026 emekli maaş zammı için kritik hesap! Özgür Erdursun açıkladı
Taner Şahin

Asgari ücretin yüzde 27 zamla 28 bin 75 TL olarak açıklanmasının ardından gözler emekli maaşlarına çevrildi. Milyonlarca emekli, 2026 yılında maaşlara ne kadar zam yapılacağını merak ederken, Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun’dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Katıldığı bir canlı yayında konuşan Erdursun, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için beklenen zam oranlarına ilişkin net tahminler paylaştı.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE YÜZDE 12–13 ARASI ZAM

Özgür Erdursun, enflasyon oranına dikkat çekerek şunları söyledi:

“SSK ve Bağ-Kur emeklilerine günlerdir söylüyorum. Enflasyon yüzde 31 çıkarsa zam oranı yüzde 12,3 olacak. Biraz daha yüksek çıkarsa yüzde 12,5 – yüzde 12,7, maksimum yüzde 13 olur.”

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Bu artışla birlikte en düşük emekli aylığının yaklaşık 19 bin TL seviyesine çıkabileceğini ifade eden Erdursun, beklentilerin çok daha yüksek olmaması gerektiğini vurguladı.

2026 emekli maaş zammı için kritik hesap! Özgür Erdursun açıkladı 1

MEMUR EMEKLİLERİNE YÜZDE 19’A KADAR ARTIŞ

Memur ve memur emeklileri için ise zam oranının daha yüksek olacağını belirten Erdursun, bu grupta yüzde 18,7 ila yüzde 19 arasında bir artışın gündemde olduğunu söyledi.

“HÜKÜMET DENGELİ DAVRANMAK ZORUNDA”

Erdursun açıklamasında, ekonomik ve siyasi dengeye de dikkat çekti. Hükümetin hem enflasyonla mücadele ettiğini hem de sosyal dengeyi gözetmek zorunda olduğunu belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Ülkemizde ciddi bir enflasyon ve hayat pahalılığı gerçeği var. Emekliler ve asgari ücretliler açısından dengeli bir politika izlenmesi gerekiyor. Hükümet bir yandan enflasyonu düşürmeye çalışırken, diğer yandan da kendi içinde çelişkiye düşmemeli.”

EMEKLİLER RESMİ AÇIKLAMAYI BEKLİYOR

Özgür Erdursun’un açıklamaları, 2026 emekli maaş zamlarıyla ilgili beklentileri daha net hale getirirken, kesin rakamlar için gözler TÜİK’in açıklayacağı enflasyon verileri ve hükümetten gelecek resmi açıklamalara çevrildi.

Mynet Anket 28 bin 75 lira olarak belirlenen yeni asgari ücret oranı sizce yeterli mi?
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
28 bin 75 lira olarak belirlenen yeni asgari ücret oranı sizce yeterli mi?
Evet, yeni belirlenen rakam yeterli
Hayır, asgari ücret daha yüksek olmalıydı
Kararsızım
Bu anket 4 saat 31 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Enerji devi bp, Castrol'deki yüzde 65'lik hissesini satıyor: Anlaşmaya varıldıEnerji devi bp, Castrol'deki yüzde 65'lik hissesini satıyor: Anlaşmaya varıldı
Parası olmayana para verdiğine inanıyorlar! 300 TL'ye satılıyorParası olmayana para verdiğine inanıyorlar! 300 TL'ye satılıyor
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
emekli zam emekli zammı zam oranı Özgür Erdursun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara'da Libya Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan özel jet düştü

Ankara'da Libya Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan özel jet düştü

Asgari ücret belli oldu, siyasilerden açıklamalar peş peşe geldi

Asgari ücret belli oldu, siyasilerden açıklamalar peş peşe geldi

Beşiktaş Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi yendi!

Beşiktaş Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi yendi!

Şafak Sezer'le oynadığı film ortaya çıktı! Rolü sosyal medyayı salladı

Şafak Sezer'le oynadığı film ortaya çıktı! Rolü sosyal medyayı salladı

Yeni asgari ücrete TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan ilk tepki

Yeni asgari ücrete TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan ilk tepki

2026 asgari ücret zammı belli oldu

2026 asgari ücret zammı belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.