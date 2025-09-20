FİNANS

2026'ya bırakmayın! Uzman isim 3 ay öncesinden uyardı, 202 günde emekli olunabiliyor ama...

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun emekli olmak için 2026'yı bekleyenlere seslendi. Erdursun, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin emeklilik dilekçelerini 2026 yılına bırakmaları durumunda maaşlarında yüzde 5'lik bir kayıp olacağını açıkladı. Ayrıca, Bağ-Kur ihyası ve SSK’ya geçişte avantajları da tek tek açıkladı. İşte detaylar...

Ezgi Sivritepe

Emekli olmak için en doğru zamanı kollayan vatandaşlar için SGK Uzmanı Özgür Erdursun tarih verdi. Erdursun, emeklilik dilekçesini 2026 yılına bırakanların maaşlarında yüzde 5'lik bir azalma olacağını belirtti.

Erdursun, Emekli Sandığı kapsamındaki çalışanlar için yıl sonu ya da yılbaşında emeklilik dilekçesi verilmesinin maaş açısından herhangi bir fark oluşturmadığını da hatırlattı. Ancak SSK (4A) ve Bağ-Kur (4B) kapsamında emeklilik hakkı elde edenlerin dilekçe zamanlamasının doğrudan maaşlara yansıyacağını da söyledi.

31 ARALIK'A KADAR DİLEKÇENİZİ VERİN

Erdursun, 31 Aralık 2025’e kadar başvuru yapmayan SSK ve Bağ-Kur’luların, 2026’da emeklilik dilekçesi verdiklerinde yaklaşık yüzde 5 civarında kayba uğrayacaklarını bu nedenle dilekçe zamanlamasının kritik olduğunu söyledi.

HANGİSİ DAHA AVANTAJLI

Emeklilik için farklı yolları karşılaştıran Erdursun, Bağ-Kur ihyasında yaklaşık 1,8 milyon TL ödeme yaparak 202 gün içinde emeklilik hakkı kazanıldığını ancak maaşın görece düşük kaldığını dile getirdi. SSK’ya geçişte ise yaklaşık 420 bin TL ödeme yapıldığını, 4 yıl 6 ay çalışma sonrasında emekli olunabildiğini, bu yöntemin daha geç ama daha düşük maliyetli olduğunu belirtti.

Erdursun, hızlı emeklilik isteyen ve yüksek ödeme yapabileceklerin Bağ-Kur ihyasıyla avantaj sağlayabileceğini, daha düşük maliyetle ama daha uzun sürede emeklilik isteyenler için ise SSK’ya geçişin uygun olabileceğini ifade etti.

