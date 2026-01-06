2026 yılı için milletvekili maaşı 270 bini geçti! Emekli de olursa 450 bin TL alacak

2025 Aralık enflasyonun açıklanmasıyla birlikte TÜİK'e göre yıl sonu enflasyonu yüzde 30,89 oldu. Açıklanan son verilerin ardından; memur ve emekli maaşlarına yılın ikinci yarısından enflasyon farkı oranında artış yapıldı.

MİLLETVEKİLİ MAAŞLARINA DA ZAM!

Enflasyonun etkilediği diğer bir maaş artışı da milletvekili maaşlarında oldu.

2026 yılı için Milletvekili maaşları 273 bin 196 TL'ye yükseldi. Emekli vekil maaşı ise 177 bin 658 TL oldu.

450 BİN TL DETAYI

Bu dönemde hem milletvekili hem de emekli olanların maaşı ise 450 bin TL’ye çıktı.

YILLAR İÇİNDE DEĞİŞİM

Ekonomim'den Şeyda Uyanık'ın haberine göre; 2017’den bu yana milletvekili maaşlarında artış yüzde 1525 oranında oldu. Aynı dönemde asgari ücret yüzde 1900 oranında artış gösterdi ancak aradaki fark kapanmadı.

2026 yılı için asgari ücret yüzde 27 oranında artışla 28 bin 75 TL olarak belirlenmişti. Milletvekili maaşı asgari ücretin 9,7 katı oldu.

2017 yılında bu oran 12 olurken, 2021 yılında 8,8’e, 2024’te de 6,5’e kadar geriledi. Yıllar içinde değişim dikkat çekti.

EMEKLİ MAAŞLARININ FARKI

Emekli milletvekillerinin maaşı da 177 bin 658 TL olurken, en düşük emekli maaşı enflasyon verisinin ardından 18 bin 938 TL’ye çıktı. Son duruma göre, emekli milletvekili 9,4 en düşük emekli maaşı alıyor.

Emekli milletvekili maaşları 2019 yılından bu yana yüzde 1225 oranında artarken, en düşük emekli maaşı ise yüzde 681 oranında artış gösterdi. Aradaki fark da yıllar içinde açıldı.