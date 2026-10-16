2026 ve 2027 yılı enflasyon beklentisi belli oldu! Cevdet Yılmaz açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027 yılı bütçesine ilişkin ekonomik hedefleri ve beklentileri açıkladı. İhracat, büyüme, enflasyon ve cari açıkla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, kentsel dönüşüm için ayrılacak kaynağın 276 milyar liraya çıkarılacağını bildirdi.

Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen “2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Bağlama Töreni”nde konuştu. Bütçenin üretim gücünü ve rekabet kapasitesini dönüştürürken kazanımları kalıcı sosyal refaha taşımayı amaçladığını belirten Yılmaz, bütçeyi “dayanıklılık, refah ve dönüşüm” bütçesi olarak nitelendirdi.

Küresel ekonomide yaşanan gelişmelere rağmen Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde uygulanan istikrarlı politikalar ve kurumsal kapasitesi sayesinde sağlam duruşunu koruduğunu ifade etti.

2027 BÜTÇESİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜME 276 MİLYAR LİRA

2027 yılı bütçe teklifinin TBMM'ye sunulmaya hazır olduğunu belirten Yılmaz, bütçenin toplumsal refahın yanı sıra yatırım, üretim ve istihdamı gözeten bir anlayışla hazırlandığını söyledi.

Kentsel dönüşüm için ayrılan ödeneğin 276 milyar liraya çıkarılacağını açıklayan Yılmaz, sosyal konut ve kiralık konut uygulamalarına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini ve bu imkânların ülke genelinde yaygınlaştırılacağını kaydetti.

2027 YILI BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜZDE 4,2

Türkiye ekonomisinin makroekonomik temellerinin sağlam olduğunu belirten Yılmaz, küresel gelişmelerin ve enerji kaynaklı etkilerin sınırlı kaldığını ifade etti.

2025 yılında yüzde 3,7 büyüyen ekonominin 2026 yılını yüzde 3,3 büyümeyle tamamlamasının beklendiğini aktaran Yılmaz, 2027 yılında ise küresel ekonomide öngörülen iyileşmenin katkısıyla büyüme oranının yüzde 4,2'ye ulaşacağını öngördüklerini bildirdi.

İHRACATTA 410 MİLYAR DOLAR HEDEFİ

İş gücü piyasasının dirençli yapısını koruduğunu belirten Yılmaz, işsizlik oranının 2026 yılında yüzde 8,1'e gerilemesini beklediklerini açıkladı.

Yıllıklandırılmış ihracatın 283,7 milyar dolarla tarihî seviyeye ulaştığını belirten Yılmaz, hizmet ihracatının da eklenmesiyle 2026 yılı toplam ihracatının 410 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini söyledi.

CARİ AÇIĞIN 2027'DE YÜZDE 2'NİN ALTINA İNMESİ BEKLENİYOR

Savaşın etkisiyle cari açıkta geçici bir artış yaşandığını belirten Yılmaz, 2026 yılında cari açığın yüzde 2,6 seviyesinde gerçekleşmesini beklediklerini ve bu oranın yönetilebilir düzeyde olduğunu ifade etti.

2027 yılında cari açığın yeniden yüzde 2'nin altına düşmesini öngördüklerini kaydeden Yılmaz, enerjinin öncelikli alanlar arasında yer almaya devam edeceğini vurguladı.

ENFLASYONUN 2027 SONUNDA YÜZDE 21 OLMASI HEDEFLENİYOR

Enflasyonun dönemsel dalgalanmalara karşın ana eğilimindeki iyileşmenin devam ettiğini belirten Yılmaz, orta vadede tek haneli enflasyona dönmeyi hedeflediklerini açıkladı.

2026 yılı sonunda yüzde 28,4 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülen enflasyonun, 2027 yılı sonunda yüzde 21'e gerilemesinin hedeflendiğini bildirdi.

BÜTÇE AÇIĞINDA 2026 YIL SONU TAHMİNİ YÜZDE 3,1

2026 yılı bütçesinde başlangıçta yüzde 3,5 olarak tahmin edilen bütçe açığının, gelirlerdeki oransal artışın etkisiyle yıl sonunda yüzde 3,1 seviyesinde gerçekleşmesinin öngörüldüğünü belirten Yılmaz, tüm olumsuz gelişmelere rağmen bütçe disiplininden taviz verilmediğini söyledi.

2024, 2025 ve 2026 yıllarında bütçe açığının öngörülen seviyelerin altında tutulduğunu ifade eden Yılmaz, afet harcamalarına rağmen kamu borcunun tarihsel olarak düşük seviyelerde bulunduğunu kaydetti.

Faiz giderlerinin 2026 yılında yüzde 14,4 olmasının beklendiğini açıklayan Yılmaz, deprem harcamaları kapsamında 104 milyar dolar harcandığını bildirdi. Yılmaz, 2026 yılı bütçe açığının yüzde 3,1 olarak öngörüldüğünü, deprem harcamaları hariç tutulduğunda ise bu oranın yüzde 2,3 seviyesinde bulunduğunu belirtti.

2027 BÜTÇESİNDE GELİR VE GİDER BEKLENTİLERİ

2027 yılı bütçesine ilişkin mali büyüklükleri de paylaşan Yılmaz, milli gelirin 111 trilyon liraya ulaşmasının beklendiğini açıkladı.

Bütçe gelirlerinin 23,4 trilyon TL, bütçe giderlerinin ise 27,3 trilyon TL olarak öngörüldüğünü belirtti.

EĞİTİME 3 TRİLYON 747 MİLYAR TL KAYNAK AYRILDI

Eğitim ve sağlık başta olmak üzere kamu hizmetlerine ayrılan kaynaklara değinen Yılmaz, Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) 2 trilyon 459 milyar TL ödenek ayrıldığını bildirdi.

Yükseköğretim kaynaklarının da eklenmesiyle eğitime ayrılan toplam tutarın 3 trilyon 747 milyar TL'ye ulaştığını belirten Yılmaz, bütçede yüzde 13,7 ile en yüksek payın eğitime ayrıldığını söyledi.

Sağlık alanına ayrılan kaynağın ise 4 trilyon 532 milyar TL olduğunu açıkladı.

ENERJİ SÜBVANSİYONLARI VE ÇALIŞANLARA DESTEK

Yılmaz, 2027 yılında bütçe açığının yüzde 0,5'lik bölümünün enerji sübvansiyonlarından kaynaklandığını ifade etti.

Asgari ücrete kadar uygulanan vergi istisnası aracılığıyla tüm çalışanlara 1 trilyon 460 milyar TL katkı sağlandığını belirten Yılmaz, tarım sektörüne yönelik desteklerin de devam edeceğini söyledi.

TARIMA 1 TRİLYON 305 MİLYAR TL DESTEK

2027 yılı bütçesinden tarım sektörüne 1 trilyon 305 milyar TL kaynak aktarılacağını açıklayan Yılmaz, çiftçilerin girdi maliyetlerine yönelik destekleri de paylaştı.

Bu kapsamda çiftçilerin mazot maliyetinin yüzde 50'sinin, gübre maliyetinin ise yüzde 25'inin karşılandığını belirten Yılmaz, yatırım, istihdam ve dengeli büyüme stratejisinin sürdürüleceğini ifade etti.