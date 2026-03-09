21 bin TL ceza olunca işler durdu! ‘Yanlış anlaşılma var’ 400 TL’den değişiyor

Trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik kanuni düzenlemenin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından özellikle ses sistemi, görüntülü ekran ve plaka uygulamalarına kesilen yüksek cezalar sürücülerde tedirginliğe neden oldu. Düzenleme sonrası ortaya çıkan bilgi kirliliğinin yasak olmayan ürünlerin dahi tercih edilmemesine yol açtığını belirten esnaf, kuralların vatandaşlara daha açık anlatılması gerektiğini ifade etti.

“DAHA NET DÜZENLEME YAPILMALI”

Araç aksesuarı satıcısı Kaan Ketenci, orijinal teybin yerine ve aynı ölçülerde monte edilen multimedya ekranların yasak olmadığını belirterek yanlış algı nedeniyle işlerin durma noktasına geldiğini söyledi. Ketenci, torpido üzerine takılan büyük ekranların hem görüş açısını kapattığını hem de kazalara sebep olabileceğini ifade ederek, şu cümleleri kurdu:



"Araçların kendi teybinin yerine uygun multimedya ekranlarda sorun yok. Ancak bilgi kirliliği yüzünden dükkâna araç girmiyor. Şu anda en çok ses sistemi söküyoruz, zaman zaman ekran sökmeye gelenler de oluyor. Araçta sonradan eklenen birçok aksesuar için ceza yazıldığını görüyoruz. Multimedya ve ses sistemi için yaklaşık 21 bin TL ceza kesilebiliyor. Bu konuda daha net bir düzenleme yapılması gerekiyor"



“İŞLERİMİZ NEREDEYSE DURDU”

Aksesuarcı Muhammet Durmaz ise tüm multimedya ekranların yasak olmadığını vurgulayarak torpido üzerine monte edilen ve görüş açısını kısıtlayan ekranların yasak kapsamında olduğunu söyledi. Çakmaklığa takılarak çalışan aksesuarların da yasak olduğunu belirten Durmaz, "Araçlarda bluetooth ve geri görüş kamerası gibi özelliklerin kullanılabilmesi için multimedya sistemleri gerekiyor. Yeni araçlarda zaten bu özellikler var. Ancak yasakların yanlış anlaşılması nedeniyle işlerimiz neredeyse durdu" diye konuştu.



ÇİFTİ 400 TL’DEN DEĞİŞİYOR

APP plaka konusunda da sürücülere uyarılarda bulunan esnaf Bilal Usta ise sahte plakaların en kolay harf ve rakamların kenar çizgilerinden ayırt edilebileceğini belirtti. Usta, plakadaki harf ve rakamların kenar çizgilerinin ince ve beyaz olması gerektiğini, kalın ve siyah çizgilerin APP plaka olarak değerlendirildiğini söyledi. TR ibaresi ve hologramın da orijinal olması gerektiğini ifade eden Usta, cezaların artmasıyla birlikte plaka ve plakalık değişim işlerinin arttığını kaydetti. Usta, "Birçok sürücü ceza yememek için plakasını değiştiriyor. Bu nedenle plakalık değişiminde yoğunluk yaşadık. Plakalığın çiftini 400 TL'den değiştiriyoruz" ifadelerini kullandı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır