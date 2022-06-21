21 Haziran Bitcoin ne kadar, kaç TL? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar? 21 Haziran 2022 Salı

21 Haziran Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin ve kripto para piyasalarına ilişkin son dakika gelişmelerini öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında sorgulama yapmayı sürdürüyor. Peki Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? 21 Haziran 2022 Salı günü Ethereum, Dogecoin, Rippl da dahil olmak üzere kripto paralara ilişkin son durum ve ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz...

BİTCOİN KAÇ TL? 21 HAZİRAN 2022 SALI

Bitcoin 21 Haziran Salı günü 355.373,52 TL alış, 355.373,35 TL satılş fiyatından işlem görüyor.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri 21 Haziran Salı günü yüzde 2,00 yükseldi Bitcoin'in alış fiyatı 20.512,18, Bitcoin'in satış fiyatı 20.512,17 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 21 Haziran Salı günü yüzde 3,33 arttı. Ethereum'un alış fiyatı 1.121,7000 , satış fiyatı ise 1.121,6900 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 21 HAZİRAN 2022 SALI

21 Haziran Salı günü Ethereum'un alış fiyatı 19.433,4525 TL, satış fiyatı 19.433,2793 TL'dir.

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin'in değeri 21 Haziran Salı günü yüzde 1,40 artış gösterdi. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0600 Dolar, satış fiyatı ise 0,0600 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 21 HAZİRAN 2022 SALI

21 Haziran Salı günü Dogecoin alış fiyatı 1,0393 TL, satış fiyatı ise 1,0392 oldu.

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple'ın değeri 21 Haziran Salı günü yüzde 1,51 arttı. Ripple alış fiyatı 0,3229 Dolar, satış fiyatı ise 0,3228 Dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 21 HAZİRAN 2022 SALI

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 5,5942 TL, satış fiyatı ise 5,5925 TL oldu.

