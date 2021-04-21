21 Nisan Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? Çılgın Sayısal Loto bilet sorgulama ekranı

Heyecanla beklenen 21 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekilişi sona erdi. 21 Nisan çekilişi büyük ikramiye tutarı 143.071.278 TL olan şans oyunu MP Tv üzerinden canlı olarak yayınlandı. Talihliler ise çekilişin hemen ardından Sayısal Loto bilet sorgulama ekranını araştırmaya başladı. İşte, Çılgın Sayısal Loto 21 Nisan 2021 sonuçları ve bilet sorgulama ekranı...

21 NİSAN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. Bu akşam 21.30'da gerçekleşen olan 21 Nisan Sayısal Loto çekilişi bilet sorgulama ve sonuç ekranı için linke tıklayın.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto oyununda her bir kolon için 90 sayı içinden, 6 sayı seçilmesi gerekmektedir. Çılgın sayısal loto Milli Piyango’nun resmi web sitesi olan www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango mobil uygulamasından veya Çılgın Sayısal Loto bayilerinden oynanabilmektedir.