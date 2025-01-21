21 Ocak önemli ekonomi başlıkları: Trump'ın ardından dolar değer kaybetti, Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak

Ocak ayının artık son günleri yaşanmaya başladı. ABD'de Donald Trump başkanlık koltuğuna oturdu. Türkiye'de ise Perşembe günü Merkez Bankası politika faiz kararını açıklayacak. Fintables, finans dünyasında yaşanan tüm gelişmeleri derledi...

ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

☑ Trump yetkililerinden tarifelere dair acele edilmeyeceği demeçlerinin ardından Euro ve diğer para birimlerinde değerlenme görüyoruz. Dolar son 5 ayın en kötü gününü geçirdi.

☑ ABD’nin yeniden seçilen başkanı Trump, dün yemin ederek göreve başladı. Trump, ABD’nin altın çağının başladığını ifade ederek, önceki yönetime yüklendi.

☑ Davos’ta bu sene Trump etkisi var. Zirvede sosyal meselelerden çok büyümeye dair konular dikkat çekiyor.

☑ Morgan Stanley, perşembe günü 250 baz puan faiz indirimi öngörüyor. Morgan Stanley, ocak ayında aylık enflasyonun da %4,5 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor.

AJANDA

1) Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım 2024 dönemi tarımsal girdi fiyat endeksi verileri ile Aralık 2024 dönemi konut satış istatistiklerini açıklayacak.

2) Hazine ve Maliye Bakanlığı, 3 ve 6 yıl vadeli devlet tahvillerinin yeniden ihraç ihalelerini gerçekleştirecek.

3) Mopaş Market, talep toplama başlayacak.



DONALD TRUMP GÖREVE BAŞLADI

Donald Trump, ABD'nin ‘altın çağını’ başlatma sözü vererek, hükümeti sardığını belirttiği ‘güven krizini’ sona erdirecek kapsamlı adımları duyurdu. Trump, enerji üretimini artırma ve göçü sınırlama gibi vaatlerini hızla yerine getireceğini açıkladı. Trump, Beyaz Saray'a dönüşünü kişisel bir zafer ve iç-dış politikada dramatik değişiklikler yapma misyonu olarak nitelendirerek, “Tanrı tarafından Amerika’yı yeniden büyük yapmak için kurtarıldım” dedi. Trump, hükümeti ‘basit bir krizi bile yönetemeyen’ bir yapı olarak tanımlarken, dış politikada da felaketlerle dolu bir sicile sahip olduğunu söyledi.

Trump, ABD'yi dünya tarihindeki en güçlü orduya sahip bir ülke olarak yeniden inşa etme sözü verirken, aynı zamanda Ukrayna ve Orta Doğu’daki savaşları sona erdirme hedefini vurguladı. ABD'nin Panama Kanalı üzerindeki kontrolünü geri alacağına dair iddialı bir açıklama yaptı ve bu dönemi, "barış ve birlik döneminin" başlangıcı olarak tanımladı. "En büyük mirasım, bir barış yapıcı ve birleştirici olarak hatırlanmak olacak" dedi. Başkan Trump, ekonomi gündemini düşük ve orta gelirli Amerikalılar için yaşam maliyetini azaltmak üzerine kuracağını söyledi. Ulusal acil durum ilanlarıyla göç ve enerji gibi konularda hızlı adımlar atacağını belirtti. Beyaz Saray, konuşma sırasında ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çekildiğini duyurdu.

ABD DOLARI DEĞER KAYBETTİ

ABD doları, Trump'ın yemin töreni öncesinde, yeni yönetimin tarife konusunda acele etmeyeceğine dair sinyaller vermesiyle dün değer kaybetti. Dolar, altı büyük para biriminden oluşan bir sepete karşı %1 düşerek son beş ayın en büyük günlük düşüşünü yaşadı. Dolardaki hareket, Trump yönetiminden üst düzey yetkililerin Meksika, Kanada ve Çin gibi ülkelerle ticaret ilişkilerini gözden geçireceklerini ancak tarifeler konusunda hızlı adımlar atmayacaklarını açıklamalarının ardından geldi. ING Finansal Piyasa Araştırmaları Başkanı Chris Turner, “Dolar, Trump yönetiminin tarifelere hızlı bir şekilde odaklanacağı beklentisiyle dört aydır değer kazanıyordu. Bu açıklamalar, daha ölçülü bir yaklaşımı işaret ediyor." dedi.

Jefferies'in Küresel Döviz Başkanı Brad Bechtel, "Dolar haftalardır aşırı alım bölgesindeydi ve bir düzeltme kaçınılmazdı." dedi. Dolardaki hareketin yanı sıra, Wall Street’in kapalı olduğu gün ABD devlet tahvillerinde de satış baskısı görüyoruz. JPMorgan Stratejisti James Nelligan, "Trump yönetiminin tarifeler konusunda hızlı hareket etmeyecek olması kısa vadede dolar üzerinde hayal kırıklığı yaratacaktır.” dedi. Nelligan, federal kurumların ticaret politikalarını gözden geçirme sürecinin ardından daha agresif tarifeler getirilmesi olasılığının hâlâ mümkün olduğunu vurguladı.

DAVOS ZİRVESİ BÜYÜMEYE ODAKLANDI

Davos Zirvesi bu yıl, Donald Trump’ın Beyaz Saray’a dönüşüyle birlikte iş dünyası liderlerinin sosyal meselelerden çok büyümeye odaklanmasıyla dikkat çekiyor. Davos’ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) toplantısına katılacak birçok üst düzey yönetici, haftaya Trump’ın yemin törenine katılmak üzere Washington’da başladı. Trump, bu hafta Davos’a video bağlantısıyla hitap edecek. Boston Consulting Group’un CEO’su Christoph Schweizer, bu yıl Davos programında üretkenlik, yapay zeka yatırımları ve birleşme/satın alma faaliyetlerine hazırlık gibi konuların öne çıkacağını söyledi.

Trump’ın yemin töreninin Davos’un açılış etkinliğiyle çakışması zirvenin açılış törenine gölge düşürdü. Bu yıl Davos’ta sahne alacak liderler arasında Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ve Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei yer alıyor. Şirket liderlerinden ise Uber CEO’su Dara Khosrowshahi, Bank of America’nın başkanı Brian Moynihan ve Salesforce CEO’su Marc Benioff gibi isimler zirveye katılacak.

MERKEZ BANKASI 23 OCAK'TA FAİZ KARARINI AÇIKLAYACAK

Morgan Stanley, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 23 Ocak’ta yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizinin 250 baz puan indirilerek %45’e düşürüleceğini öngörüyor. Banka, bu indirimle birlikte Ocak ayında reel politika faizinin 3-4 puan civarında kalacağını belirtti. Morgan Stanley, Ocak ayında aylık enflasyonun %4,5 seviyesinde gerçekleşmesini beklerken, bunun yıllık enflasyonu %41,4’e düşüreceğini tahmin etti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği bono ihalesinde toplamda 28 milyar 46,4 milyon lira borçlanmaya gitti. İhale kapsamında, 6 ay (182 gün) vadeli kuponsuz hazine bonosunun ilk ihracı gerçekleştirildi. İhalede basit faiz yüzde 39,98, bileşik faiz yüzde 43,97 oldu. Kamu kesiminden gelen 50 milyon liralık teklifin tamamı karşılanırken, piyasa yapıcılarından 18 milyar 462,5 milyon liralık teklif alındı. Bu gruba 10 milyar liralık satış gerçekleştirildi.

Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu 2025 Yıllık Toplantısı sırasında CNBC-e Londra Temsilcisi Berfu Güven'in halka arz konusundaki sorularını yanıtladı. Alper, Enerjisa Üretim’in halka arz için hazır olduğunu belirtirken, Türkiye’nin ve yabancı yatırımcıların koşullarının buna uygun olup olmadığını değerlendirdiklerini ifade etti. Alper, yabancı yatırımcıların özellikle enflasyon programındaki tutarlılık ve hedeflere ulaşma konularında beklentilerini takip ettiklerini belirtti.

ARALIK AYINDA OTOMOBİL TALEP DÜŞTÜ

Sahibinden.com ile Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin (BETAM) ortak çalışması sonucu hazırlanan Aralık 2024 "Otomobil Piyasası Raporu", ikinci el otomobil piyasasındaki talep ve fiyat dinamiklerine dair önemli veriler sundu. Rapora göre, Aralık ayında otomobil talep endeksi Kasım ayına kıyasla %1,7 düştü. Ancak, önceki yıla kıyasla talep %17,5 oranında artış gösterdi. Reel fiyatlar ise 18 aydır süregelen düşüş eğilimini Aralık ayında da sürdürdü.

Kaynak: Fintables