21 Şubat 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 21 Şubat 2022 Pazartesi 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

21 Şubat altın bilezik fiyatları yatırım yapmak isteyen kişiler ile 14, 18 ya da 22 ayar altın bilezik alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. 17 Şubat Perşembe günü, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında Şubat ayı faiz kararını Para Politikası Kurulu Toplantısı gerçekleştirilmişti. Toplantının ardından Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada yüzde 14 olan politika faizinin sabit bırakıldığı duyurulmuştu. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından altında son durum vatandaşlar tarafından merak ediliyor. "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun yanıtına ulaşmak isteyen kişiler araştırmalarına hız verdi. Şubat ayının dördüncü haftası 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeye devam edecek. Peki 22 Şubat 2022 tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte son durum...

21 ŞUBAT'TA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

21 Şubat Pazartesi günü 22 ayar altın bilezik alış fiyatı 756,65 TL , satış fiyatı ise 761,84TL oldu.

https://www.mynet.com/kapalicarsi-arsiv-altin-arsiv-goruntuleri-6930686-myvideo

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

21 Şubat Pazartesi günü 18 ayar altın alış fiyatı 607,02 TL, satış fiyatı ise 607,14 TL oldu.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

21 Şubat Pazartesi günü 14 ayar altın alış fiyatı 481,71 TL, satış fiyatı ise 488,36 TL oldu.



