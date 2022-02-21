FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 21 Şubat Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? Kripto paralarda son durum 21 Şubat 2022 Pazartesi

21 Şubat Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? Kripto paralarda son durum 21 Şubat 2022 Pazartesi

21.02.2022 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

21 Şubat Bitcoin ve Ethereum fiyatları, hafta ilk gününde daha önceden kripto para almış bulunan ve ellerindeki kripto paraları paraya çevirmek isteyen vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Peki 21 Şubat Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? İşte 21 Şubat Pazartesi kripto paralarda son durum...

21 Şubat Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? Kripto paralarda son durum 21 Şubat 2022 Pazartesi

21 Şubat Bitcoin ve Ethereum gibi kripto para piyasalarında yaşanan gelişmelerin ardından daha önceden aldıkları kripto paraların alım satımını yapmak isteyen ya da ellerindeki parayı değerlendirmeyi düşünen vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Ayrıca bir süre önce Bitcoin milyarderi Sam Bankman-Fried kripto para borsası konusunda yaptığı açıklamada dijital varlıklardaki düşüşün kış aylarında değil sonbaharda olabileceğini yaptığı açıklama ile duyurmuştu. Peki 21 Şubat Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? İşte 21 Şubat Pazartesi kripto paralarda son durum...

BİTCOİN NE KADAR?

Bitcoin 21 Şubat Pazartesi günü bitcoin yüzde 1,86 değer kaybetti.

Bitcoin'in en düşük fiyatı: 519,405.24 TL

Bitcoin'in en yüksek fiyatı: 540,820.86 TL

ETHEREUM NE KADAR?

Ethereum'un 21 Şubat Pazartesi gününün fiyatı belli oldu.

Ethereum en düşük TL fiyatı: 35,245.16 TL

Ethereum en yüksek TL fiyatı: 37,223.22 TL

DOGECOİN NE KADAR?

Dogecoin'in, 21 Şubat Pazartesi gününün fiyatı açıklandı.

Dogecoin en düşük TL fiyatı: :1.85 TL

Dogecoin en düşük TL fiyatı: 1.90 TL

RİPPLE (XRP) NE KADAR?

Ripple 21 Şubat Pazartesi günkü fiyatı belli oldu.

Ripple TL fiyatı: 10.86 TL

Ripple 24 saatlik işlem hacmi 47,938,025,571 TL

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kredi kullanımında dikkat çeken detay! Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank…Kredi kullanımında dikkat çeken detay! Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank…
SGK borç çıkarmıştı! Mahkemeye başvurdu borcu silindi…SGK borç çıkarmıştı! Mahkemeye başvurdu borcu silindi…
EYT'de son dakika gelişmesi! Bu kez tarih verildi…EYT'de son dakika gelişmesi! Bu kez tarih verildi…
Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

O yarışmacıya büyük şok! Survivor'dan diskalifiye oldu

O yarışmacıya büyük şok! Survivor'dan diskalifiye oldu

Fenomen eşi sütyensiz pozunu paylaştı! ''Tersim pis!''

Fenomen eşi sütyensiz pozunu paylaştı! ''Tersim pis!''

SGK'dan flaş karar! 5 kat fazlası...

SGK'dan flaş karar! 5 kat fazlası...

Koyun güderek 1000 dönüm arazi satın aldı

Koyun güderek 1000 dönüm arazi satın aldı

Bakan duyurdu: Hesaplara yatırıldı!

Bakan duyurdu: Hesaplara yatırıldı!

Maaşlar en az bin TL artacak

Maaşlar en az bin TL artacak

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Özel hayatını ifşa etti! "Parayı veren o. Yabancıya gitmiyor"

Özel hayatını ifşa etti! "Parayı veren o. Yabancıya gitmiyor"

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Yeni sezonun en beğenilen kadın ayakkabı trendleri

Yeni sezonun en beğenilen kadın ayakkabı trendleri

Dünyanın en seksi hakemi! Paylaşımları olay yarattı

Dünyanın en seksi hakemi! Paylaşımları olay yarattı

Şaşkına çeviren zevk! 50 bin tanesinin arasında uyuyor

Şaşkına çeviren zevk! 50 bin tanesinin arasında uyuyor

Şık görünümleri ve kolay taşınabilirlikleriyle sizi hayran bırakacak en iyi bilgisayar kasaları

Şık görünümleri ve kolay taşınabilirlikleriyle sizi hayran bırakacak en iyi bilgisayar kasaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.