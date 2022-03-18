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22 ayar altın bilezik bugün ne kadar, kaç TL? 18 Mart 2022 Cuma 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik son dakika!

18.03.2022 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

18 Mart Cuma günü altın ve altın bilezik fiyatları yatırımcılar ile düğün, nişan gibi özel davetlerde takı takacak kişiler tarafından araştırılmaya başlandı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (FED)’in faiz kararını duyurmasının ardından Merkez Bankası da faiz kararını açıkladı. Altın fiyatlarındaki hareketlilik sonrası 22 ayar altın bilezik bugün ne kadar, kaç TL? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte 18 Mart 2022 Cuma günü güncel 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları!

22 ayar altın bilezik bugün ne kadar, kaç TL? 18 Mart 2022 Cuma 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik son dakika!

18 Mart 2022 Cuma günü yani haftanın beşinci gününde de vatandaşlar ve yatırıcımcılar altın ve altın bilezik fiyatlarını ilgiyle takip ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası FED ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın açıklamaları altın fiyatlarına yön verdi. Vatandaşlar 18 Mart 2022 Mart 22 ayar altın bilezik bugün ne kadar, kaç TL? sorularının yanıtını öğrenmek için araştırma yapıyor. 18 Mart 22 ayar bilezik fiyatları ve altın fiyatlarına ilişkin detaylar haberimizde...

22 AYAR ALTIN BİLEZİK BUGÜN NE KADAR?

22 ayar altın bilezik alış fiyatı: 829,17 TL

22 ayar altın bilezik satış fiyatı: 836,33 TL

18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

18 ayar altın alış fiyatı: 667,75 TL

18 ayar altın satış fiyatı: 667,87 TL

14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

14 ayar altın alış fiyatı: 500,61 TL

14 ayar altın satış fiyatı: 601,06 TL

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