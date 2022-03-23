22 ayar altın bilezik bugün ne kadar, kaç TL? 23 Mart 2022 Çarşamba 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik son dakika!

23 Mart 2022 Çarşamba günü altın ve altın bilezik fiyatlar vatandaşlar ve yatırıcımcılar tarafından haftanın yakından takip ediyor. Bu kapsamda 22 ayar altın bilezik bugün ne kadar, kaç TL? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 23 Mart 22 ayar bilezik fiyatları ve altın fiyatlarına ilişkin detaylar haberimizde...
22 ayar altın bilezik alış fiyatı: 830,95 TL
22 ayar altın bilezik satış fiyatı: 858,42 TL
18 ayar altın alış fiyatı: 668,70 TL
18 ayar altın satış fiyatı: 668,79 TL
14 ayar altın alış fiyatı: 502,56TL
14 ayar altın satış fiyatı: 602,92 TL
Gram altın alış: 916,02 TL
Gram altın satış: 916,21 TL
Cumhuriyet altını alış: 5.950,00 TL
Cumhuriyet altını satış: 6.012,00 TL
Yarım altın alış: 2.984,00 TL
Yarım altın satış: 3.016,00 TL
Çeyrek altın alış: 1.490,00 TL
Çeyrek altın satış: 1.508,00TL
Tam altın alış: 5.931,00 TL
Tam altın satış: 5.989,00 TL
Okuyucu Yorumları 0 yorum