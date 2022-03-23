22 ayar altın bilezik bugün ne kadar, kaç TL? 23 Mart 2022 Çarşamba 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik son dakika!

23 Mart 2022 Çarşamba günü altın ve altın bilezik fiyatlar vatandaşlar ve yatırıcımcılar tarafından haftanın yakından takip ediyor. Bu kapsamda 22 ayar altın bilezik bugün ne kadar, kaç TL? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 23 Mart 22 ayar bilezik fiyatları ve altın fiyatlarına ilişkin detaylar haberimizde...

22 AYAR ALTIN BİLEZİK BUGÜN NE KADAR?

22 ayar altın bilezik alış fiyatı: 830,95 TL

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22 ayar altın bilezik satış fiyatı: 858,42 TL

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18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

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18 ayar altın alış fiyatı: 668,70 TL

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18 ayar altın satış fiyatı: 668,79 TL

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14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

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14 ayar altın alış fiyatı: 502,56TL

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14 ayar altın satış fiyatı: 602,92 TL

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın alış: 916,02 TL

Gram altın satış: 916,21 TL

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış: 5.950,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 6.012,00 TL

YARIM ALTIN KAÇ TL?

Yarım altın alış: 2.984,00 TL

Yarım altın satış: 3.016,00 TL

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın alış: 1.490,00 TL

Çeyrek altın satış: 1.508,00TL

TAM ALTIN KAÇ TL?

Tam altın alış: 5.931,00 TL

Tam altın satış: 5.989,00 TL



