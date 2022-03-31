22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları son dakika!

31 Mart 2022 Perşembe gününün altın ve altın bilezik fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş; ons altın, gram altın ve dolar yatırımı yapmak isteyenler için her düşüşün bir alım fırsatı olduğunu ifade etti. Bu kapsamda 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar? sorusu internette araştırılmaya başlandı. 31 Mart 2022 Perşembe günün güncel altın bilezik fiyatlarlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
22 ayar altın bilezik alış fiyatı: 828,54 TL
22 ayar altın bilezik satış fiyatı: 834,43 TL
18 ayar altın alış fiyatı: 661,85 TL
18 ayar altın satış fiyatı: 662,01 TL
14 ayar altın alış fiyatı: 498,95 TL
14 ayar altın satış fiyatı: 599,03 TL
Gram altın alış: 907,30 TL
Gram altın satış: 907,52 TL
Cumhuriyet altını alış: 5.890,00 TL
Cumhuriyet altını satış: 5.949,00 TL
Yarım altın alış: 2.949,00 TL
Yarım altın satış: 2.984,00 TL
Çeyrek altın alış: 1.474,00 TL
Çeyrek altın satış: 1.491,00 TL
Tam altın alış: 5.886,00 TL
Tam altın satış: 5.945,00 TL
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