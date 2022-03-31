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22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları son dakika!

31.03.2022 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar? sorusunun yanıtı Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in açıklaması sonrası 31 Mart Perşembe günü de nikah, düğün ve nişan gibi özel davetlerde takı takmak isteyen kişiler tarafından günün en çok araştırılan soruların arasında yer alıyor. 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte 31 Mart 2022 Perşembe güncel altın bilezik fiyatları...

22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları son dakika!

31 Mart 2022 Perşembe gününün altın ve altın bilezik fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş; ons altın, gram altın ve dolar yatırımı yapmak isteyenler için her düşüşün bir alım fırsatı olduğunu ifade etti. Bu kapsamda 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar? sorusu internette araştırılmaya başlandı. 31 Mart 2022 Perşembe günün güncel altın bilezik fiyatlarlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK BUGÜN NE KADAR? 16 MART 2022

22 AYAR ALTIN BİLEZİK BUGÜN NE KADAR?

22 ayar altın bilezik alış fiyatı: 828,54 TL

22 AYAR ALTIN BİLEZİK BUGÜN NE KADAR? 16 MART 2022

22 ayar altın bilezik satış fiyatı: 834,43 TL

22 AYAR ALTIN BİLEZİK BUGÜN NE KADAR? 16 MART 2022

18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

18 ayar altın alış fiyatı: 661,85 TL

18 ayar altın satış fiyatı: 662,01 TL

14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

14 ayar altın alış fiyatı: 498,95 TL

14 ayar altın satış fiyatı: 599,03 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın alış: 907,30 TL

Gram altın satış: 907,52 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış: 5.890,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 5.949,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

YARIM ALTIN KAÇ TL?

Yarım altın alış: 2.949,00 TL

Yarım altın satış: 2.984,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın alış: 1.474,00 TL

Çeyrek altın satış: 1.491,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

TAM ALTIN KAÇ TL?

Tam altın alış: 5.886,00 TL

Tam altın satış: 5.945,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

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