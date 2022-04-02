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22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar? 2 Nisan 2022 Cumartesi 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları son dakika!

02.04.2022 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar? sorusunun yanıtı 2 Nisan Cumartesi günü de nikah, düğün ve nişan gibi özel davetlerde takı takmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İstanbul’da yapılan müzakerenin ardından geçtiğimiz gün 907 TL'ye çıkan gram altın fiyatı sonrası 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte 2 Nisan 2022 Cumartesi güncel altın bilezik fiyatları...

22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar? 2 Nisan 2022 Cumartesi 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları son dakika!

2 Nisan 2022 Cumartesi gününün altın ve altın bilezik fiyatları yakından takip ediliyor. İstanbul'da yapılan müzakerenin sona ermesinin ardından geçtiğimiz gün gram altın 907 TL'ye yükseldi. Bu kapsamda 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar? sorusu internette araştırılmaya başlandı. 2 Nisan 2022 Cumartesi günün güncel altın bilezik fiyatlarlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK BUGÜN NE KADAR?


22 ayar altın bilezik alış fiyatı: 825,97 TL

22 AYAR ALTIN BİLEZİK BUGÜN NE KADAR? 16 MART 2022

22 ayar altın bilezik satış fiyatı: 832,35 TL

22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar? 1 Nisan 2022 Cuma 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları son dakika!

18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?


18 ayar altın alış fiyatı: 663,10 TL

18 ayar altın satış fiyatı: 663,39 TL

14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?


14 ayar altın alış fiyatı: 497,85 TL

14 ayar altın satış fiyatı: 597,46 TL

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın alış: 908,35 TL

Gram altın satış: 908,75 TL

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış: 5.894,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 5.953,00 TL

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