22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar? 2 Nisan 2022 Cumartesi 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları son dakika!

2 Nisan 2022 Cumartesi gününün altın ve altın bilezik fiyatları yakından takip ediliyor. İstanbul'da yapılan müzakerenin sona ermesinin ardından geçtiğimiz gün gram altın 907 TL'ye yükseldi. Bu kapsamda 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar? sorusu internette araştırılmaya başlandı. 2 Nisan 2022 Cumartesi günün güncel altın bilezik fiyatlarlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK BUGÜN NE KADAR?

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22 ayar altın bilezik alış fiyatı: 825,97 TL

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22 ayar altın bilezik satış fiyatı: 832,35 TL



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18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

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18 ayar altın alış fiyatı: 663,10 TL

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18 ayar altın satış fiyatı: 663,39 TL

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14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

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14 ayar altın alış fiyatı: 497,85 TL

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14 ayar altın satış fiyatı: 597,46 TL

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın alış: 908,35 TL

Gram altın satış: 908,75 TL

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış: 5.894,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 5.953,00 TL

