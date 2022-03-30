22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar? 30 Mart 2022 Salı 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları son dakika!

30 Mart 2022 Çarşamba gününün altın ve altın bilezik fiyatları yakından takip ediliyor. İstanbul'da yapılan müzakerenin sona ermesinin ardından dün Gram altın 885 TL'ye geriledi. Bu kapsamda 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar? sorusu internette araştırılmaya başlandı. 30 Mart 2022 Çarşamba günün güncel altın bilezik fiyatlarlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
22 ayar altın bilezik alış fiyatı: 819,12 TL
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22 ayar altın bilezik satış fiyatı: 825,87 TL
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18 ayar altın alış fiyatı: 659,54 TL
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18 ayar altın satış fiyatı: 659,70 TL
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14 ayar altın alış fiyatı: 495,58 TL
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14 ayar altın satış fiyatı: 595,01 TL
Gram altın alış: 903,49 TL
Gram altın satış: 903,69 TL
Cumhuriyet altını alış: 5.868,00 TL
Cumhuriyet altını satış: 5.929,00 TL
Yarım altın alış: 2.940,00 TL
Yarım altın satış: 2.976,00 TL
Çeyrek altın alış: 1.470,00 TL
Çeyrek altın satış: 1.487,00 TL
Tam altın alış: 5.862,00 TL
Tam altın satış: 5.923,00 TL
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