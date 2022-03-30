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22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar? 30 Mart 2022 Salı 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları son dakika!

30.03.2022 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar? sorusunun yanıtı 30 Mart Çarşamba günü de nikah, düğün ve nişan gibi özel davetlerde takı takmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İstanbul’da yapılan müzakerenin ardından dün, 885 TL'ye gerileyen gram altın fiyatı sonrası 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte 30 Mart 2022 Çarşamba güncel altın bilezik fiyatları...

22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar? 30 Mart 2022 Salı 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları son dakika!

30 Mart 2022 Çarşamba gününün altın ve altın bilezik fiyatları yakından takip ediliyor. İstanbul'da yapılan müzakerenin sona ermesinin ardından dün Gram altın 885 TL'ye geriledi. Bu kapsamda 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar? sorusu internette araştırılmaya başlandı. 30 Mart 2022 Çarşamba günün güncel altın bilezik fiyatlarlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK BUGÜN NE KADAR? 16 MART 2022

22 AYAR ALTIN BİLEZİK BUGÜN NE KADAR?


22 ayar altın bilezik alış fiyatı: 819,12 TL

22 AYAR ALTIN BİLEZİK BUGÜN NE KADAR? 16 MART 2022

22 ayar altın bilezik satış fiyatı: 825,87 TL

22 AYAR ALTIN BİLEZİK BUGÜN NE KADAR? 16 MART 2022

18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?


18 ayar altın alış fiyatı: 659,54 TL

18 ayar altın satış fiyatı: 659,70 TL

14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?


14 ayar altın alış fiyatı: 495,58 TL

14 ayar altın satış fiyatı: 595,01 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın alış: 903,49 TL

Gram altın satış: 903,69 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış: 5.868,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 5.929,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

YARIM ALTIN KAÇ TL?

Yarım altın alış: 2.940,00 TL

Yarım altın satış: 2.976,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın alış: 1.470,00 TL

Çeyrek altın satış: 1.487,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

TAM ALTIN KAÇ TL?

Tam altın alış: 5.862,00 TL

Tam altın satış: 5.923,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

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