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22 ayar bileziğin gram fiyatı ne kadar? İşte 17 Eylül Cuma 22 ayar bilezik fiyatları!

17.09.2021 08:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemlerde döviz kurlarındaki dalgalanmalar, iç ve dış piyasalardaki gelişmeler ve altın fiyatlarına paralel olarak hareketlerini sürdüren 22 ayar bileziğin gram fiyatı, düne göre yine düştü. Dün 443,64 TL'den alınıp 444,06 TL'den satılan 22 ayar bileziğin gram fiyat, birkaç puan daha geriledi.

Hem takı hem de yatırım aracı olarak kullanılan 22 ayar bileziğin gram fiyatı, son günlerde gerilemeye devam ediyor. 17 Eylül 2021 Cuma haftanın son işlem gününde de düşüş eğilimini sürdüren 22 ayar bileziğin gram fiyatı, 438 TL civarında işlemlerini sürdürüyor.

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

438,27 Türk lirası
441,50 Türk lirası

ALTIN (TL/GR)

482,83 Türk lirası
482,90 Türk lirası

Altın (ONS)

1.760,93 Türk lirası
1.761,24 Türk lirası

Altın ($/kg)

56.310,00 Türk lirası
56.319,00 Türk lirası

Altın (Euro/kg)

66.383,00 Türk lirası
66.393,00 Türk lirası

Cumhuriyet Altını

3.121,00 Türk lirası
3.185,00 Türk lirası

Yarım Altın

1.568,00 Türk lirası
1.600,00 Türk lirası

Çeyrek Altın

784,00 Türk lirası
800,00 Türk lirası

Reşat Altını

3.153,47 Türk lirası
3.217,95 Türk lirası

Kulplu Reşat Altını

3.155,69 Türk lirası
3.220,20 Türk lirası

22 Ayar Altın TL/Gr

435,20 Türk lirası
452,03 Türk lirası

18 Ayar Altın TL/Gr

352,33 Türk lirası
352,39 Türk lirası

14 Ayar Altın TL/Gr

264,30 Türk lirası
317,58 Türk lirası

Kapalicarsi Ziynet 2.5

7.692,96 Türk lirası
7.819,90 Türk lirası

Kapalicarsi Ziynet 5 li

15.578,24 Türk lirası
15.890,19 Türk lirası

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