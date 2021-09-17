22 ayar bileziğin gram fiyatı ne kadar? İşte 17 Eylül Cuma 22 ayar bilezik fiyatları!

Hem takı hem de yatırım aracı olarak kullanılan 22 ayar bileziğin gram fiyatı, son günlerde gerilemeye devam ediyor. 17 Eylül 2021 Cuma haftanın son işlem gününde de düşüş eğilimini sürdüren 22 ayar bileziğin gram fiyatı, 438 TL civarında işlemlerini sürdürüyor.

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

438,27 Türk lirası

441,50 Türk lirası

ALTIN (TL/GR)

482,83 Türk lirası

482,90 Türk lirası

Altın (ONS)

1.760,93 Türk lirası

1.761,24 Türk lirası

Altın ($/kg)

56.310,00 Türk lirası

56.319,00 Türk lirası

Altın (Euro/kg)

66.383,00 Türk lirası

66.393,00 Türk lirası

Cumhuriyet Altını

3.121,00 Türk lirası

3.185,00 Türk lirası

Yarım Altın

1.568,00 Türk lirası

1.600,00 Türk lirası

Çeyrek Altın

784,00 Türk lirası

800,00 Türk lirası

Reşat Altını

3.153,47 Türk lirası

3.217,95 Türk lirası

Kulplu Reşat Altını

3.155,69 Türk lirası

3.220,20 Türk lirası

22 Ayar Altın TL/Gr

435,20 Türk lirası

452,03 Türk lirası

18 Ayar Altın TL/Gr

352,33 Türk lirası

352,39 Türk lirası

14 Ayar Altın TL/Gr

264,30 Türk lirası

317,58 Türk lirası

Kapalicarsi Ziynet 2.5

7.692,96 Türk lirası

7.819,90 Türk lirası

Kapalicarsi Ziynet 5 li

15.578,24 Türk lirası

15.890,19 Türk lirası



