22 ayar bileziğin gram fiyatı ne kadar? İşte 17 Eylül Cuma 22 ayar bilezik fiyatları!

Hem takı hem de yatırım aracı olarak kullanılan 22 ayar bileziğin gram fiyatı, son günlerde gerilemeye devam ediyor. 17 Eylül 2021 Cuma haftanın son işlem gününde de düşüş eğilimini sürdüren 22 ayar bileziğin gram fiyatı, 438 TL civarında işlemlerini sürdürüyor.
438,27 Türk lirası
441,50 Türk lirası
482,83 Türk lirası
482,90 Türk lirası
1.760,93 Türk lirası
1.761,24 Türk lirası
56.310,00 Türk lirası
56.319,00 Türk lirası
66.383,00 Türk lirası
66.393,00 Türk lirası
3.121,00 Türk lirası
3.185,00 Türk lirası
1.568,00 Türk lirası
1.600,00 Türk lirası
784,00 Türk lirası
800,00 Türk lirası
3.153,47 Türk lirası
3.217,95 Türk lirası
3.155,69 Türk lirası
3.220,20 Türk lirası
435,20 Türk lirası
452,03 Türk lirası
352,33 Türk lirası
352,39 Türk lirası
264,30 Türk lirası
317,58 Türk lirası
7.692,96 Türk lirası
7.819,90 Türk lirası
15.578,24 Türk lirası
15.890,19 Türk lirası
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