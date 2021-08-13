22 ayar bileziğin gram fiyatı ne kadar oldu? İşte 14, 18 ve 22 ayar bilezik fiyatları…

Gram, çeyrek ve ONS fiyatına paralel olarak hareketlerini sürdüren 22 ayar bileziğin gram fiyatı, döviz fiyatlarına endeksli yükseliş ya da düşüş yaşıyor. Cuma günü düşüşe geçen 22 ayar bilezik, haftanın son işlem gününe nazaran büyük kayıp verdi.
440,71 TL alış fiyatı bulunan 22 ayar bileziğin gram fiyatı, 443,40 TL'den satılıyor.
İşte altın fiyatları…
Alış: 266,05 Türk lirası
Satış: 319,61Türk lirası
Alış: 352,87 Türk lirası
Satış: 352,93 Türk lirası
Alış: 483,16 Türk lirası
Satış: 483,25 Türk lirası
Alış: 789,00 Türk lirası
Satış: 802,00 Türk lirası
Alış: 1.577,00 Türk lirası
Satış: 1.604,00 Türk lirası
Alış: 3.093,54 Türk lirası
Satış: 3.154,51 Türk lirası
Alış: 3.194,00 Türk lirası
Satış: 3.263,00 Türk lirası
Alış: 3.205,00 Türk lirası
Satış: 3.255,00 Türk lirası
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