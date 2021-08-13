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22 ayar bileziğin gram fiyatı ne kadar oldu? İşte 14, 18 ve 22 ayar bilezik fiyatları…

13.08.2021 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düğünlerin vazgeçilmezi olarak kullanılan, birçok yatırımcının da birikim aracı olarak tercih ettiği 22 ayar bileziğin gram fiyatında düşüş görüldü. Geçtiğimiz haftalarda yaşadığı dalgalanmalarla gerileyen 22 ayar bilezik, 13 Ağustos Cuma gününe düşüşle başladı.

Gram, çeyrek ve ONS fiyatına paralel olarak hareketlerini sürdüren 22 ayar bileziğin gram fiyatı, döviz fiyatlarına endeksli yükseliş ya da düşüş yaşıyor. Cuma günü düşüşe geçen 22 ayar bilezik, haftanın son işlem gününe nazaran büyük kayıp verdi.

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR OLDU?

440,71 TL alış fiyatı bulunan 22 ayar bileziğin gram fiyatı, 443,40 TL'den satılıyor.

İşte altın fiyatları…

14 AYAR ALTIN FİYATLARI

Alış: 266,05 Türk lirası
Satış: 319,61Türk lirası

18 AYAR ALTIN FİYATLARI

Alış: 352,87 Türk lirası
Satış: 352,93 Türk lirası

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 483,16 Türk lirası
Satış: 483,25 Türk lirası

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 789,00 Türk lirası
Satış: 802,00 Türk lirası

YARIM ALTIN FİYATLARI

Alış: 1.577,00 Türk lirası
Satış: 1.604,00 Türk lirası

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 3.093,54 Türk lirası
Satış: 3.154,51 Türk lirası

ATA ALTIN FİYATLARI

Alış: 3.194,00 Türk lirası
Satış: 3.263,00 Türk lirası

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

Alış: 3.205,00 Türk lirası
Satış: 3.255,00 Türk lirası

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