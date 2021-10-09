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22 ayar bileziğin gram fiyatı ne kadar oldu? İşte 9 Ekim altın bilezik fiyatları!

09.10.2021 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde tarihi seviyelerine ulaşan altın fiyatlarıyla birlikte paralel hareket eden 22 ayar bileziğin gram fiyatı, yükselişini sürdürüyor. Ons altın ve döviz kurlarına bağlı yükselen 22 ayar bileziğin gram fiyatı, haftanın son işlem günü olan cuma günü 475,78 TL seviyelerine kadar ulaşmıştı.

Bu seviyelerden geri dönen 22 ayar bilezik, 9 Ekim 2021 Cumartesi günü 473,38 TL satış fiyatıyla başladı. Yüzde 0,98 oranında değer kazanan bilezik, düğünlerde takı olarak değerlendirilmesinin yanı sıra yatırımcıların da gözdesi. İşte 22 ayar bileziğin gram fiyatı…

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?

Güne yüzde 0,98 değer kazancıyla başlayan 22 ayar bileziğin gram alış fiyatı 455,76 TL, satış fiyatı ise 473,38 TL…

9 EKİM 2021 CUMARTESİ ALTIN FİYATLARI

Ons altının alış fiyatı bin 756,77 dolar, satış fiyatı ise bin 757,76 dolar… Yüzde 1.23 değer kazanan gram altının alış fiyatı 506,55 TL, satış fiyatı ise 506,84 TL… 818 TL alış fiyatı ve 833 TL satış fiyatı bulunan çeyrek altın ise 0,85 oranında değer kazandı.

Yüzde 0,85 değer kazanan yarım altın bin 637 TL’den alınırken, bin 667 TL’den de satılıyor. Yine yüzde 0,84 değer kazanan tam altının alış fiyatı 3 bin 243 TL, satışı fiyatı ise 3 bin 308,58 TL… 3 bin 360 TL alış fiyatı bulunan cumhuriyet alını ise yüzde 1,97 değer kazancıyla 3 bin 411 TL’den satılıyor.

Yüzde 0,54 değer kazanan ata altınının alış fiyatı 3 bin 314 TL, satış fiyatı ise 3 bin 369 TL… Yüzde 0,97 değer kazanan 14 ayar altının alış fiyatı 277,02 TL, satış fiyatı ise 332,34 TL seviyelerinde hareket ediyor. Yine yüzde 0,84 değer kazanan 18 ayar altının alış fiyatı 369,90 TL, satış fiyatı ise 370,44 TL bandında hareket ediyor.

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