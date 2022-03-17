22 ayar bilezik bugün ne kadar, kaç TL? 17 Mart 2022 Perşembe 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik son dakika!

17 Mart 2022 Perşembe günü yani haftanın dördüncü gününde de vatandaşlar ve yatırıcımcılar altın ve altın bilezik fiyatlarını ilgiyle takip ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası FED'in açıklaması altın fiyatlarına yön verdi. Vatandaşlar 17 Mart 2022 Mart 22 ayar bilezik bugün ne kadar, kaç TL? sorularının yanıtını öğrenmek için araştırma yapıyor. 17 Mart 22 ayar bilezik fiyatları ve altın fiyatlarına ilişkin detaylar haberimizde...

22 AYAR ALTIN BİLEZİK BUGÜN NE KADAR?

22 ayar altın bilezik alış fiyatı: 820,41 TL

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22 ayar altın bilezik satış fiyatı: 829,98 TL

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18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

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18 ayar altın alış fiyatı: 664,69 TL

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18 ayar altın satış fiyatı: 664,83 TL

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14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

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14 ayar altın alış fiyatı: 497,83 TL

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14 ayar altın satış fiyatı: 599,93 TL

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GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın fiyatı alış: 909,78 TL

Gram altın satış: 909,98 TL

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış: 5.897,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 5.984,00 TL

YARIM ALTIN KAÇ TL?

Yarım altın alış: 2.958,00 TL

Yarım altın satış: 3.002,00 TL

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın fiyatı alış: 1.476,00 TL

Çeyrek altın satış: 1.501,00 TL

TAM ALTIN KAÇ TL?

Tam altın fiyatı alış: 6.170,78

Tam altın satış: 6.329,67



