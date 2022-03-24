22 ayar bilezik fiyatları ne kadar? 24 Mart 2022 Perşembe 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik son dakika!

24 Mart 2022 Perşembe günü altın ve altın bilezik fiyatları vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediyor. Bu kapsamda 22 ayar altın bilezik bugün ne kadar, kaç TL? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 24 Mart 22 ayar bilezik fiyatları ve altın fiyatlarına ilişkin detaylar haberimizde...
22 ayar altın bilezik alış fiyatı: 843,40 TL
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22 ayar altın bilezik satış fiyatı: 849,67 TL
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18 ayar altın alış fiyatı: 674,77 TL
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18 ayar altın satış fiyatı: 674,88 TL
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14 ayar altın alış fiyatı: 506,38 TL
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14 ayar altın satış fiyatı: 607,49 TL
Gram altın alış: 925,27 TL
Gram altın satış: 925,44 TL
Cumhuriyet altını alış: 6.123,00 TL
Cumhuriyet altını satış: 6.215,00 TL
Yarım altın alış: 3.010,00 TL
Yarım altın satış: 3.043,00 TL
Çeyrek altın alış: 1.503,00 TL
Çeyrek altın satış: 1.521,00 TL
Tam altın alış: 6.001,00 TL
Tam altın satış: 6.064,00 TL
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