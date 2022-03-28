FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar? 28 Mart 2022 Pazartesi 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları son dakika!

22 ayar bilezik fiyatları ne kadar? 28 Mart 2022 Pazartesi 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları son dakika!

28.03.2022 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

22 ayar bilezik fiyatları 28 Mart Pazartesi günü de nikah, düğün ve nişan gibi özel davetlerde takı takmak isteyen vatandaşlar ile yatırımcılar tarafından günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar? 28 Mart 2022 Pazartesi 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik kaç TL? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte ayrıntılar...

22 ayar bilezik fiyatları ne kadar? 28 Mart 2022 Pazartesi 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları son dakika!

28 Mart 2022 Pazartesi günü altın ve altın bilezik fiyatları vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, YouTube kanalında piyasalarda yeni bir taktik uygulandığını anlattı. Bu kapsamda 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 28 Mart 22 ayar bilezik fiyatları ve altın fiyatlarına ilişkin detaylar haberimizde...

22 AYAR ALTIN BİLEZİK BUGÜN NE KADAR? 16 MART 2022

22 AYAR ALTIN BİLEZİK BUGÜN NE KADAR?


22 ayar altın bilezik alış fiyatı: 846,50 TL

22 AYAR ALTIN BİLEZİK BUGÜN NE KADAR? 16 MART 2022

22 ayar altın bilezik satış fiyatı: 852,19 TL

22 AYAR ALTIN BİLEZİK BUGÜN NE KADAR? 16 MART 2022

18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?


18 ayar altın alış fiyatı: 676,88 TL

18 ayar altın satış fiyatı: 677,01 TL

14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?


14 ayar altın alış fiyatı: 507,92 TL

14 ayar altın satış fiyatı: 609,97 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın alış: 926,64TL

Gram altın satış: 926,78 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış: 6.010,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 6.079,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

YARIM ALTIN KAÇ TL?

Yarım altın alış: 3.009,00 TL

Yarım altın satış: 3.050,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın alış: 1.505,00 TL

Çeyrek altın satış: 1.525,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

TAM ALTIN KAÇ TL?

Tam altın alış: 6.029,00 TL

Tam altın satış: 6.076,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bitcoin kaç TL? 28 Mart 2022 PazartesiBitcoin kaç TL? 28 Mart 2022 Pazartesi
Maaşlar yükseliyor! AK Partili vekillerin imzasıyla Meclis'e sunulduMaaşlar yükseliyor! AK Partili vekillerin imzasıyla Meclis'e sunuldu
Altınla ilgili kritik uyarı: Kıtlık başlayacakAltınla ilgili kritik uyarı: Kıtlık başlayacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

6 muhalefet liderinin buluşmasının ardından ortak açıklama geldi

6 muhalefet liderinin buluşmasının ardından ortak açıklama geldi

Her şey kuzuların yarı fiyatına satılmasıyla başladı...

Her şey kuzuların yarı fiyatına satılmasıyla başladı...

Meclis’ten geçti! Kredi faiz indirimi ve kredi kartları için yeni kararın detayları…

Meclis’ten geçti! Kredi faiz indirimi ve kredi kartları için yeni kararın detayları…

Altın fiyatları için kritik süreç başladı! Dev isimlerden altın tahmini: Ne uçacak ne kaçacak, bu seviyeler...

Altın fiyatları için kritik süreç başladı! Dev isimlerden altın tahmini: Ne uçacak ne kaçacak, bu seviyeler...

Tesla, Türkiye için bir ilan daha açtı: Mesleğiniz buysa hemen başvurabilirsiniz!

Tesla, Türkiye için bir ilan daha açtı: Mesleğiniz buysa hemen başvurabilirsiniz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'ucuz kırmızı et' talimatı: Ramazana kadar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'ucuz kırmızı et' talimatı: Ramazana kadar...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Ramazan öncesi vatandaşı üzecek gelişme! Yüzde 48 zam

Ramazan öncesi vatandaşı üzecek gelişme! Yüzde 48 zam

Canan Karatay'dan Ramazan uyarısı: Sakın böyle oruç tutmayın

Canan Karatay'dan Ramazan uyarısı: Sakın böyle oruç tutmayın

İlk iftar ne zaman?

İlk iftar ne zaman?

Fatih Sultan Mehmet’in sofrasından eksik etmediği şifa dolu içecek!

Fatih Sultan Mehmet’in sofrasından eksik etmediği şifa dolu içecek!

Ramazan'da hatim nasıl yapılır?

Ramazan'da hatim nasıl yapılır?

Anne adayları Ramazan’da nasıl beslenmeli?

Anne adayları Ramazan’da nasıl beslenmeli?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.