22 ayar bilezik fiyatları ne kadar? 28 Mart 2022 Pazartesi 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları son dakika!

28 Mart 2022 Pazartesi günü altın ve altın bilezik fiyatları vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, YouTube kanalında piyasalarda yeni bir taktik uygulandığını anlattı. Bu kapsamda 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 28 Mart 22 ayar bilezik fiyatları ve altın fiyatlarına ilişkin detaylar haberimizde...
22 ayar altın bilezik alış fiyatı: 846,50 TL
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22 ayar altın bilezik satış fiyatı: 852,19 TL
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18 ayar altın alış fiyatı: 676,88 TL
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18 ayar altın satış fiyatı: 677,01 TL
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14 ayar altın alış fiyatı: 507,92 TL
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14 ayar altın satış fiyatı: 609,97 TL
Gram altın alış: 926,64TL
Gram altın satış: 926,78 TL
Cumhuriyet altını alış: 6.010,00 TL
Cumhuriyet altını satış: 6.079,00 TL
Yarım altın alış: 3.009,00 TL
Yarım altın satış: 3.050,00 TL
Çeyrek altın alış: 1.505,00 TL
Çeyrek altın satış: 1.525,00 TL
Tam altın alış: 6.029,00 TL
Tam altın satış: 6.076,00 TL
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