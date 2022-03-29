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22 ayar bilezik fiyatları ne kadar? 29 Mart 2022 Salı 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları son dakika!

29.03.2022 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

22 ayar bilezik fiyatları 29 Mart Salı günü, yani haftanın ikinci gününde de nikah, düğün ve nişan gibi özel davetlerde takı takmak isteyen vatandaşlar ile yatırımcılar tarafından en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. Fiyatlarda küçük çaplı hareketlilik görülüyor. Bu kapsamda 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte 29 Mart 2022 Salı günü 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

22 ayar bilezik fiyatları ne kadar? 29 Mart 2022 Salı 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları son dakika!

29 Mart 2022 Salı gününün altın ve altın bilezik fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Pazartesi günü de dahil fiyatlarda durgunluk söz konusu. Bu kapsamda 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 29 Mart 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ve detaylar haberimizde...

22 AYAR ALTIN BİLEZİK BUGÜN NE KADAR? 16 MART 2022

22 AYAR ALTIN BİLEZİK BUGÜN NE KADAR?


22 ayar altın bilezik alış fiyatı: 829,85 TL

22 AYAR ALTIN BİLEZİK BUGÜN NE KADAR? 16 MART 2022

22 ayar altın bilezik satış fiyatı: 858,26 TL

22 AYAR ALTIN BİLEZİK BUGÜN NE KADAR? 16 MART 2022

18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?


18 ayar altın alış fiyatı: 669,12 TL

18 ayar altın satış fiyatı: 669,24 TL

14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?


14 ayar altın alış fiyatı: 501,94 TL

14 ayar altın satış fiyatı: 602,84 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın alış: 916,34 TL

Gram altın satış: 916,54 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış: 5.942,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 6.008,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

YARIM ALTIN KAÇ TL?

Yarım altın alış: 2.976,00 TL

Yarım altın satış: 3.015,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın alış: 1.489,00 TL

Çeyrek altın satış: 1.507,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

TAM ALTIN KAÇ TL?

Tam altın alış: 5.971,00 TL-

Tam altın satış: 6.011,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

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