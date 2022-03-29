22 ayar bilezik fiyatları ne kadar? 29 Mart 2022 Salı 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları son dakika!

29 Mart 2022 Salı gününün altın ve altın bilezik fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Pazartesi günü de dahil fiyatlarda durgunluk söz konusu. Bu kapsamda 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 29 Mart 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ve detaylar haberimizde...
22 ayar altın bilezik alış fiyatı: 829,85 TL
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22 ayar altın bilezik satış fiyatı: 858,26 TL
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18 ayar altın alış fiyatı: 669,12 TL
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18 ayar altın satış fiyatı: 669,24 TL
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14 ayar altın alış fiyatı: 501,94 TL
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14 ayar altın satış fiyatı: 602,84 TL
Gram altın alış: 916,34 TL
Gram altın satış: 916,54 TL
Cumhuriyet altını alış: 5.942,00 TL
Cumhuriyet altını satış: 6.008,00 TL
Yarım altın alış: 2.976,00 TL
Yarım altın satış: 3.015,00 TL
Çeyrek altın alış: 1.489,00 TL
Çeyrek altın satış: 1.507,00 TL
Tam altın alış: 5.971,00 TL-
Tam altın satış: 6.011,00 TL
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