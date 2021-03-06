22 ayar bilezik kaç TL? 6 Mart Cumartesi anlık bileziğin gram fiyatları

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ? Katıldığı bir canlı yayın programında altınla ilgili açıklamalarda bulunan Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı Eda Karadağ, altın tarafının oldukça sıkıntılı olduğunu vurguladı. Teşvik paketinin konuşulduğu bu zamanlarda altına sair talebin canlı kalması gerektiğini, ancak tahvil faizi altınının çok sert vurduğuna dikkati çeken Karadağ, altının biraz daha temkinli olduğunu belirtti.

Cumhuriyet altını ise 2 bin 721,00 Türk lirası alış fiyatından alıcı beklerken satış fiyatı ise 2 bin 762,00 Türk lirası bandında hareket ediyor.

2 bin 2750 TL alış fiyatı bulunan ata altının satış fiyatı ise 2 bin 816,00 Türk lirası olarak belirlendi.

Dün güne 375.01 satış fiyatıyla başlayan bileziğin gram fiyatı 400,66 Türk lirası seviyesinde işlem görüyor. İşte işçiliğine ve kalitesine göre de değişiklik gösteren 22 ayar bileziğin gram fiyatları…

Piyasaların normale dönme çabasının aslında altını desteklemediğini aktaran Karadağ, yine de Fed'in riskleri belirtmesinin ekonominin kısa vadede toparlanma içerisinde olmamasının, altının bir miktar daha temkinli kalmasını desteklediğini söyleyerek, aynı şekilde ABD Başkanı Joe Biden hükümetinden 1.9 trilyon dolarlık bir teşvik paketi olduğunu anımsattı.

Bu hafta senatoda görüşülmesi beklendiğini ifade eden Karadağ, teşvik paketinin onaylanması ve hayata geçirilmesi hâlinde altın fiyatları bakımından pozitif bir durum olabileceğini bildirerek, ABD'de gelecek dönemde yeni teşvik paketlerinin gündeme gelebileceğinden bahsetti.

Kısa vadede altında bir yükseliş beklemediğini anlatan Karadağ, orta ve uzun vadede bir yükseliş trendinin olacağını düşünmediğini vurgulayarak, bundan dolayı bu tarz geri çekilmeler ons altın özelinde yatırım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini, ancak kısa vadede bir hareketlilik beklenmediğini anlattı.



