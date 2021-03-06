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22 ayar bilezik kaç TL? 6 Mart Cumartesi anlık bileziğin gram fiyatları

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.03.2021 09:46 | Son Güncelleme

Özellikle düğünlerde takı olarak götürülen 22 ayar bilezik fiyatları 6 Mart Cumartesi sabahına düşüşle trendiyle başladı. Dün yüzde 0,40 düşüşle başlayan 22 ayar bileziğin gram alım fiyatı, 372,26 TL bandında hareket ediyor.

22 ayar bilezik kaç TL? 6 Mart Cumartesi anlık bileziğin gram fiyatları

Dün güne 375.01 satış fiyatıyla başlayan bileziğin gram fiyatı 400,66 Türk lirası seviyesinde işlem görüyor. İşte işçiliğine ve kalitesine göre de değişiklik gösteren 22 ayar bileziğin gram fiyatları…

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?

Alış fiyatı 372,26 Türk lirasından işlem gören 22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 400,66 Türk lirası seviyesinden güne başladı.

2 bin 2750 TL alış fiyatı bulunan ata altının satış fiyatı ise 2 bin 816,00 Türk lirası olarak belirlendi.

Cumhuriyet altını ise 2 bin 721,00 Türk lirası alış fiyatından alıcı beklerken satış fiyatı ise 2 bin 762,00 Türk lirası bandında hareket ediyor.

TAM ALTIN

ALIŞ: 2 bin 628,40 Türk lirası

SATIŞ: 2 bin 682,25 Türk lirası

YARIM ALTIN

ALIŞ: Bin 341,00 Türk lirası

SATIŞ: Bin 372,00 Türk lirası

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 670,00 Türk lirası

SATIŞ: 684,00 Türk lirası

GRAM ALTIN

ALIŞ: 411,19 Türk lirası

SATIŞ: 411,29 Türk lirası

22 ayar bileizk ne kadar

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ?

Katıldığı bir canlı yayın programında altınla ilgili açıklamalarda bulunan Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı Eda Karadağ, altın tarafının oldukça sıkıntılı olduğunu vurguladı. Teşvik paketinin konuşulduğu bu zamanlarda altına sair talebin canlı kalması gerektiğini, ancak tahvil faizi altınının çok sert vurduğuna dikkati çeken Karadağ, altının biraz daha temkinli olduğunu belirtti.

Piyasaların normale dönme çabasının aslında altını desteklemediğini aktaran Karadağ, yine de Fed'in riskleri belirtmesinin ekonominin kısa vadede toparlanma içerisinde olmamasının, altının bir miktar daha temkinli kalmasını desteklediğini söyleyerek, aynı şekilde ABD Başkanı Joe Biden hükümetinden 1.9 trilyon dolarlık bir teşvik paketi olduğunu anımsattı.

Bu hafta senatoda görüşülmesi beklendiğini ifade eden Karadağ, teşvik paketinin onaylanması ve hayata geçirilmesi hâlinde altın fiyatları bakımından pozitif bir durum olabileceğini bildirerek, ABD'de gelecek dönemde yeni teşvik paketlerinin gündeme gelebileceğinden bahsetti.

Kısa vadede altında bir yükseliş beklemediğini anlatan Karadağ, orta ve uzun vadede bir yükseliş trendinin olacağını düşünmediğini vurgulayarak, bundan dolayı bu tarz geri çekilmeler ons altın özelinde yatırım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini, ancak kısa vadede bir hareketlilik beklenmediğini anlattı.


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