22 ayar bilezik Kapalıçarşı’da ne kadar? İşte 30 Mart 18 ayar bileziğin gram fiyatı

Salgının erken zamanlarında başlayan alımların ardından altın fiyatları son yıllarda en büyük rekorları görmüştü. Normalleşme süreciyle de büyük düşüşler yaşayan altın fiyatları, uzun süredir aynı seviyelerde yer alıyordu. Özellikle koluna takmak, düğünde takı yapmak isteyenlerin radarında olan 22 ayar bileziğin gram fiyatı ile 14 ayar bileziğin gram fiyatı, 30 Mart Salı sabahına yükselişle başladı.

Serbest piyasa ile Kapalıçarşı'da gram, yarım, çeyrek ve cumhuriyet altını, gece yarısı döviz kurlarındaki hareketliliğin ardından yükselişe geçti. Dövize endeksli olarak hareket eden gram altın fiyatları, 450 TL seviyesini de aştı.

30 Mart 2021 Salı güncel altın fiyatları şöyle;

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

Alış: 405,81 Türk lirası

Satış: 435,50 Türk lirası

14 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI

Alış: 247,65 Türk lirası

Satış: 298,26 Türk lirası

18 AYAR ALTIN

Alış: 327,34 Türk lirası

Satış: 327,87 Türk lirası

ATA ALTIN

Alış: 2.970,00 Türk lirası

Satış: 3.034,00 Türk lirası

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 2.973,00 Türk lirası

Satış: 3.018,00 Türk lirası

GRAM ALTIN

Alış: 450,04 Türk lirası

Satış: 450,13 Türk lirası

YARIM ALTIN

Alış: 1.448,00 Türk lirası

Satış: 1.485,00 Türk lirası

ONS

Alış:1.710,89 $

Satış: 1.711,24 $



