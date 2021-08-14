22 ayar bilezik ne kadar? İşte 14 Ağustos Cumartesi 22 ayar bileziğin gram fiyatı…

14, 18 ve 22 ayar bileziğin gram fiyatlarında da değişiklik görülür. Bilezik fiyatları, altının gram fiyatı ve döviz fiyatlarına endeksli olarak hareket eder. 14 Ağustos Cumartesi piyasaların kapalı olduğu bugün de hareketlerini sürdüren 22 ayar bileziğin alış ve satış fiyatları farklıdır…

14 AĞUSTOS CUMARTESİ ALTIN FİYATLARI

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

Alış: 440,06 Türk lirası

Satış: 456,08 Türk lirası

18 AYAR ALTIN

Alış: 355,37 Türk lirası

Satış: 355,59 Türk lirası

14 AYAR ALTIN

Alış: 267,30

Satış: 321,07

ÇEYREK ALTIN

Alış: 793,00 Türk lirası

Satış: 807,00 Türk lirası

GRAM ALTIN

Alış: 487,21 Türk lirası

Satış: 487,53 Türk lirası

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 3.121,16 Türk lirası

Satış: 3.184,34 Türk lirası

YARIM ALTIN

Alış: 1.585,00 Türk lirası

Satış: 1.614,00 Türk lirası

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 3.233,00 Türk lirası

Satış: 3.282,00 Türk lirası

ATA ALTIN

Alış: 3.229,00 Türk lirası

Satış: 3.292,00 Türk lirası



