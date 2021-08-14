22 ayar bilezik ne kadar? İşte 14 Ağustos Cumartesi 22 ayar bileziğin gram fiyatı…

14, 18 ve 22 ayar bileziğin gram fiyatlarında da değişiklik görülür. Bilezik fiyatları, altının gram fiyatı ve döviz fiyatlarına endeksli olarak hareket eder. 14 Ağustos Cumartesi piyasaların kapalı olduğu bugün de hareketlerini sürdüren 22 ayar bileziğin alış ve satış fiyatları farklıdır…
Alış: 440,06 Türk lirası
Satış: 456,08 Türk lirası
Alış: 355,37 Türk lirası
Satış: 355,59 Türk lirası
Alış: 267,30
Satış: 321,07
Alış: 793,00 Türk lirası
Satış: 807,00 Türk lirası
Alış: 487,21 Türk lirası
Satış: 487,53 Türk lirası
Alış: 3.121,16 Türk lirası
Satış: 3.184,34 Türk lirası
Alış: 1.585,00 Türk lirası
Satış: 1.614,00 Türk lirası
Alış: 3.233,00 Türk lirası
Satış: 3.282,00 Türk lirası
Alış: 3.229,00 Türk lirası
Satış: 3.292,00 Türk lirası
Okuyucu Yorumları 0 yorum