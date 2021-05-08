22 ayar bilezik ne kadar? İşte 8 Mayıs 22 ayar bileziğin gram fiyatı ile 18 ayar bileziğin gram fiyatı

Geçtiğimiz dönemlerde ani iniş ve çıkışlar görülen altın fiyatları, uzun vadede yatırımcısına yine kazandırmayı başardı. 8 Mayıs Cumartesi günü gram altın, 484,71 Türk lirası seviyelerinde hareket ederken, 22 ayar bileziğin gram fiyatı ile 18 ayar bileziğin fiyatı da grama paralel hareket ediyor.

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?

ALIŞ: 434,28 Türk lirası

SATIŞ: 465,07 Türk lirası

18 AYAR ALTIN

ALIŞ: 353,85 Türk lirası

SATIŞ: 354,00 Türk lirası

14 AYAR ALTIN

ALIŞ: 263,77 Türk lirası

SATIŞ: 316,97 Türk lirası

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.112,00 Türk lirası

SATIŞ: 3.159,00 Türk lirası

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.006,32 Türk lirası

SATIŞ: 3.065,63 Türk lirası

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.173,00 Türk lirası

SATIŞ: 3.274,00 Türk lirası

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.545,00 Türk lirası

SATIŞ: 1.602,00 Türk lirası

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 775,00 Türk lirası

SATIŞ: 801,00 Türk lirası

GRAM ALTIN

ALIŞ: 484,71 Türk lirası

SATIŞ: 484,79 Türk lirası



