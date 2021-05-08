22 ayar bilezik ne kadar? İşte 8 Mayıs 22 ayar bileziğin gram fiyatı ile 18 ayar bileziğin gram fiyatı

Geçtiğimiz dönemlerde ani iniş ve çıkışlar görülen altın fiyatları, uzun vadede yatırımcısına yine kazandırmayı başardı. 8 Mayıs Cumartesi günü gram altın, 484,71 Türk lirası seviyelerinde hareket ederken, 22 ayar bileziğin gram fiyatı ile 18 ayar bileziğin fiyatı da grama paralel hareket ediyor.
ALIŞ: 434,28 Türk lirası
SATIŞ: 465,07 Türk lirası
ALIŞ: 353,85 Türk lirası
SATIŞ: 354,00 Türk lirası
ALIŞ: 263,77 Türk lirası
SATIŞ: 316,97 Türk lirası
ALIŞ: 3.112,00 Türk lirası
SATIŞ: 3.159,00 Türk lirası
ALIŞ: 3.006,32 Türk lirası
SATIŞ: 3.065,63 Türk lirası
ALIŞ: 3.173,00 Türk lirası
SATIŞ: 3.274,00 Türk lirası
ALIŞ: 1.545,00 Türk lirası
SATIŞ: 1.602,00 Türk lirası
ALIŞ: 775,00 Türk lirası
SATIŞ: 801,00 Türk lirası
ALIŞ: 484,71 Türk lirası
SATIŞ: 484,79 Türk lirası
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