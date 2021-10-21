22 Ekim Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM’de bu hafta mikser uygun fiyata satılıyor!

Granit tavalar, tencereler, çatal bıçak seti gibi mutfak ürünlerinin de satıldığı BİM’de çocuklar için şut ve gol oyunu da 32,90 TL’den satılıyor. MasterChef tencere, tava, kesme tahtası ve kapaklı saklama kabı çeşitleri de 22 Ekim Cuma günü BİM’de satılacak…

İşte BİM’in 22 Ekim Cuma gününe dair aktüel ürünler listesi:

Kiwi Katı Meyve Sıkacağı 249 Türk lirası

Berlin Düdüklü Tencere 3.5 Litre + 7 Litre 149 Türk lirası

LAV Kilitli Saklama Kabı 375 cc 8,50 Türk lirası

LAV Kilitli Saklama Kabı 400 cc 9,50 Türk lirası

LAV Kilitli Saklama Kabı 720 cc 11,50 Türk lirası

LAV Kilitli Saklama Kabı 1150 cc 13,50 Türk lirası

Paşabahçe Kavanoz 750 cc 14,90 Türk lirası

Paşabahçe Kavanoz 1360 cc 17,90 Türk lirası

Paşabahçe Kavanoz 2000 cc 19,90 Türk lirası

Glass in love Borosilikat Süzgeçli Demlik 79,90 Türk lirası

FigürKapaklı Kupa 49,90 Türk lirası

Fakir Oto Kışlık Bakım Ürünleri 500 ml 12,90 Türk lirası

Autofix Oto Cam Suyu -21 Derece 2 Litre 11,90 Türk lirası

Autofix Oto Cam Suyu -30 Derece 5 Litre 24,90 Türk lirası

Autofix Radyatör Antifrizi 3 Litre 34,90 Türk lirası

Saplı Gırgır 12,90 Türk lirası

Kapaklı Kumaş Oyuncak Kutusu 24,90 Türk lirası

Şut ve Gol Oyunu 32,90 Türk lirası

Dekoratif Ağaç 12,50 Türk lirası

Koparmalı Aktivite Kitabım 4,90 Türk lirası

Piccolo Mondi Sürtmeli Araçlar 14,90 Türk lirası

250 Parça Puzzle 9,90 Türk lirası

Kurmalı Oyuncak Hayvanlar 9,90 Türk lirası

Tek Fiyat Plastik Ürünler 4,50 Türk lirası

MasterChef Granit Wok Tava 16 cm 129 Türk lirası

MasterChef Granit Tava 28 cm 119 Türk lirası

MasterChef Granit Sahan 20 cm 69,90 Türk lirası

MasterChef Granit Tencere 20 cm 129 Türk lirası

MasterChef Granit Tencere 24 cm 149 Türk lirası

MasterChef Granit Tencere 26 cm 169 Türk lirası

Pirge Çantalı Bıçak Seti 6+1 Parça 299 Türk lirası

Pirge Kıyma Bıçağı 99,90 Türk lirası

Pirge Soğan Bıçağı 59,90 Türk lirası

MasterChef Karıştırma ve Saklama Kabı 89,90 Türk lirası

MasterChef Kapaklı Saklama Kabı Çeşitleri 179 Türk lirası

Tefal Santoku Mutfak Bıçağı 49,90 Türk lirası

Tefal Şef Bıçağı 59,90 Türk lirası

Gıda Termometresi 17,90 Türk lirası

Pürmüz 89,90 Türk lirası

MasterChef Saklama Şişesi 700 ml 9,90 Türk lirası

MasterChef Kesme Tahtası 32 cm 39,90 Türk lirası

Lüks Şef Önlüğü Seti 39,90 Türk lirası

MasterChef Merdane 22,90 Türk lirası

Torşon Şef Havlusu 19,90 Türk lirası

MasterChef Çift Taraflı Tava 99,90 Türk lirası

Fakir Stand Mikser Mutfak Şefi 1.299 Türk lirası

Fakir Rendeli Blender Seti 299 Türk lirası

Yemek Kitapları 6,90 Türk lirası

Kadın - Erkek Ekose Pijama Takımı 59,90 Türk lirası

Çocuk Ekose Pijama Takımı 29,90 Türk lirası

Kadın - Erkek Ekose Terlik 24,90 Türk lirası

Büyük Boy PVC Masa Örtüsü 140x180 cm 19,90 Türk lirası

Kadın Ekose Şal 24,90 Türk lirası

Akrilik Battaniye 59,90 Türk lirası

Post Halı 90x115 cm 99,90 Türk lirası

Fakir Buhar Jeneratörlü Ütü 499 Türk lirası

Kumtel Mini Quartz Isıtıcı 79,90 Türk lirası

Kumtel Fanlı Isıtıcı 99,90 Türk lirası

Soley Lastikli Tek Kişilik Çarşaf 26,90 Türk lirası

Soley Lastikli Çift Kişilik Çarşaf 29,90 Türk lirası

Tek Kişilik Kapitone Yatak Alezi 34,90 Türk lirası

Kapitone Yastık Alezi 11,90 Türk lirası

Kapitone Yastık 22,50 Türk lirası

Erkek Triko Kazak 34,90 Türk lirası

Kadın Welsoft Patik 9,90 Türk lirası

Kadın Şönil Çorap 9,90 Türk lirası

Kadın - Erkek Yağmurluk 29,90 Türk lirası

Kadın - Erkek Şemsiye 29,90 Türk lirası

Erkek Kadife Şapka 24,50 Türk lirası

Penti Termal Tayt 24,90 TL





