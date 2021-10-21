22 Ekim Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM’de bu hafta mikser uygun fiyata satılıyor!

Granit tavalar, tencereler, çatal bıçak seti gibi mutfak ürünlerinin de satıldığı BİM’de çocuklar için şut ve gol oyunu da 32,90 TL’den satılıyor. MasterChef tencere, tava, kesme tahtası ve kapaklı saklama kabı çeşitleri de 22 Ekim Cuma günü BİM’de satılacak…
İşte BİM’in 22 Ekim Cuma gününe dair aktüel ürünler listesi:
Kiwi Katı Meyve Sıkacağı 249 Türk lirası
Berlin Düdüklü Tencere 3.5 Litre + 7 Litre 149 Türk lirası
LAV Kilitli Saklama Kabı 375 cc 8,50 Türk lirası
LAV Kilitli Saklama Kabı 400 cc 9,50 Türk lirası
LAV Kilitli Saklama Kabı 720 cc 11,50 Türk lirası
LAV Kilitli Saklama Kabı 1150 cc 13,50 Türk lirası
Paşabahçe Kavanoz 750 cc 14,90 Türk lirası
Paşabahçe Kavanoz 1360 cc 17,90 Türk lirası
Paşabahçe Kavanoz 2000 cc 19,90 Türk lirası
Glass in love Borosilikat Süzgeçli Demlik 79,90 Türk lirası
FigürKapaklı Kupa 49,90 Türk lirası
Fakir Oto Kışlık Bakım Ürünleri 500 ml 12,90 Türk lirası
Autofix Oto Cam Suyu -21 Derece 2 Litre 11,90 Türk lirası
Autofix Oto Cam Suyu -30 Derece 5 Litre 24,90 Türk lirası
Autofix Radyatör Antifrizi 3 Litre 34,90 Türk lirası
Saplı Gırgır 12,90 Türk lirası
Kapaklı Kumaş Oyuncak Kutusu 24,90 Türk lirası
Şut ve Gol Oyunu 32,90 Türk lirası
Dekoratif Ağaç 12,50 Türk lirası
Koparmalı Aktivite Kitabım 4,90 Türk lirası
Piccolo Mondi Sürtmeli Araçlar 14,90 Türk lirası
250 Parça Puzzle 9,90 Türk lirası
Kurmalı Oyuncak Hayvanlar 9,90 Türk lirası
Tek Fiyat Plastik Ürünler 4,50 Türk lirası
MasterChef Granit Wok Tava 16 cm 129 Türk lirası
MasterChef Granit Tava 28 cm 119 Türk lirası
MasterChef Granit Sahan 20 cm 69,90 Türk lirası
MasterChef Granit Tencere 20 cm 129 Türk lirası
MasterChef Granit Tencere 24 cm 149 Türk lirası
MasterChef Granit Tencere 26 cm 169 Türk lirası
Pirge Çantalı Bıçak Seti 6+1 Parça 299 Türk lirası
Pirge Kıyma Bıçağı 99,90 Türk lirası
Pirge Soğan Bıçağı 59,90 Türk lirası
MasterChef Karıştırma ve Saklama Kabı 89,90 Türk lirası
MasterChef Kapaklı Saklama Kabı Çeşitleri 179 Türk lirası
Tefal Santoku Mutfak Bıçağı 49,90 Türk lirası
Tefal Şef Bıçağı 59,90 Türk lirası
Gıda Termometresi 17,90 Türk lirası
Pürmüz 89,90 Türk lirası
MasterChef Saklama Şişesi 700 ml 9,90 Türk lirası
MasterChef Kesme Tahtası 32 cm 39,90 Türk lirası
Lüks Şef Önlüğü Seti 39,90 Türk lirası
MasterChef Merdane 22,90 Türk lirası
Torşon Şef Havlusu 19,90 Türk lirası
MasterChef Çift Taraflı Tava 99,90 Türk lirası
Fakir Stand Mikser Mutfak Şefi 1.299 Türk lirası
Fakir Rendeli Blender Seti 299 Türk lirası
Yemek Kitapları 6,90 Türk lirası
Kadın - Erkek Ekose Pijama Takımı 59,90 Türk lirası
Çocuk Ekose Pijama Takımı 29,90 Türk lirası
Kadın - Erkek Ekose Terlik 24,90 Türk lirası
Büyük Boy PVC Masa Örtüsü 140x180 cm 19,90 Türk lirası
Kadın Ekose Şal 24,90 Türk lirası
Akrilik Battaniye 59,90 Türk lirası
Post Halı 90x115 cm 99,90 Türk lirası
Fakir Buhar Jeneratörlü Ütü 499 Türk lirası
Kumtel Mini Quartz Isıtıcı 79,90 Türk lirası
Kumtel Fanlı Isıtıcı 99,90 Türk lirası
Soley Lastikli Tek Kişilik Çarşaf 26,90 Türk lirası
Soley Lastikli Çift Kişilik Çarşaf 29,90 Türk lirası
Tek Kişilik Kapitone Yatak Alezi 34,90 Türk lirası
Kapitone Yastık Alezi 11,90 Türk lirası
Kapitone Yastık 22,50 Türk lirası
Erkek Triko Kazak 34,90 Türk lirası
Kadın Welsoft Patik 9,90 Türk lirası
Kadın Şönil Çorap 9,90 Türk lirası
Kadın - Erkek Yağmurluk 29,90 Türk lirası
Kadın - Erkek Şemsiye 29,90 Türk lirası
Erkek Kadife Şapka 24,50 Türk lirası
Penti Termal Tayt 24,90 TL
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