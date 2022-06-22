22 Haziran 2022 dolar ne kadar oldu, euro kaç TL? İşte Dolar ve Euro'da son durum! 22 Haziran 2022 Çarşamba

Dolar ve Euro'da son durum 22 Haziran 2022 Çarşamba günü de yakından takip ediliyor. Küresel piyasalarda, Powell'ın 22 Haziran 2022 Çarşamba günü yapacağı açıklamalar öncesinde artan resesyon endişesiyle risk iştahı düşük seyrediyor. Birçok kişi ve yatırımcılar konu ile ilgili internette araştırma yapmaya devam ediyor. Hafta boyu anlık değişim gösteren dolarda son durum 22 Haziran 2022 Çarşamba günü merak konusu oldu. Peki dolar bugün ne kadar, bugün euro ne kadar oldu? Detaylar haberimizde...

22 HAZİRAN DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Dolar, önceki kapanışını 17,3443 TL'den gerçekleştirdi. Dolar/TL geçtiğimiz gün 17,3419 TL alış fiyatı ve 17,3468 TL satış fiyatından işlem gördü.

Dolar 22 Haziran Çarşamba günü yatay bir seyirle 17,33 TL seviyelerinde güne başladı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 17.3519 liradan, satış fiyatı ise 17.3545 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Euro, önceki kapanışını 18,2459 TL'den gerçekleştirdi. EURO/TL geçtiğimiz gün 18,2289 TL alış fiyatı ve 18,2629 TL satış fiyatından işlem gördü.

Euro/TL ise 22 Haziran Çarşamba günü sabah saatlerinde 18,21 TL civarından işlem gördü.

%-0.23'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.

Euro şu anda 18.2161 TL alış ve 18.2353 TL satış fiyatına sahip.

Yurtiçi piyasalarda bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor.

Geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gittikten sonra, bu yılın ilk 5 toplantısında bir değişiklik yapmayan Merkez Bankası (TCMB) bu ayki faiz kararını 23 Haziran'da açıklayacak.

Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu'nun politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor.

