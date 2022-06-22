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22 Haziran 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları! 22 Haziran 2022 Çarşamba

22.06.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın bilezik fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri düğün sezonunun gelmesi sebebiyle vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın üçüncü gününde de hem vatandaşlar hem de yatırımcılar "22 ayar bilezik ne kadar?" sorusunun yanıtını öğrenmek için internette araştırma yapmaya devam ediyor. 22 ayar bilezik son kapanışını 939,11 TL'den yapmıştı. 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları ile ilgili detaylar haberimizde. İşte altın bilezik fiyatları...

22 Haziran 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları! 22 Haziran 2022 Çarşamba

22 Haziran Çarşamba günü, yani haftanın üçüncü gününde "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun cevabı vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak edildi. Geçtiğimiz hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeye devam etmişti. 22 ayar altın bilezik bugün aşağı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 22 Haziran 2022 tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

22 HAZİRAN'DA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

22 Haziran günü haftanın üçüncü gününde 22 ayar bilezik fiyatları aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

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Bir önceki kapanışını 939,11 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, 22 Haziran 2022 itibariyle 930,56 TL alış ve 939,07 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

altin-rezervi-20-ton-altin-ne-kadar

Önceki kapanışını 745,75 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 744,14 TL alış ve 744,29 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 673,23 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise -%0,15 değişim yaşadı ve bugün kırmızı renkli ibreyi gösteriyor.

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14 ayar altın 561,99 TL alış ve 672,21 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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