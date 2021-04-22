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22 Nisan'da bankalar açık mı? 22 Nisan Perşembe bankaların çalışma saatleri

22.04.2021 00:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliklerine 23 Nisan sokağa çıkma yasağı konulu genelge gönderildi. Bu kapsamda koronavirüs tedbirleri nedeni ile resmi tatil olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı ile birleşti. Yapılan açıklamanın ardından 22 Nisan bankaların çalışma saatleri vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Peki, bankalar 22 Nisan'da kaçta açılacak, kaçta kapanacak? İşte, detaylar...

22 Nisan'da bankalar açık mı? 22 Nisan Perşembe bankaların çalışma saatleri

22 Nisan bankaların açık mı? sorusu 23 Nisan sokağa çıkma yasağı ardından en çok araştırılan konulardan biri oldu. Artan koronavirüs vakaları nedeni ile uygulanacak olan 23 Nisan sokağa çıkma yasağının 22 Nisan'ı kapsayıp kapsamadığı merak ediliyor. Peki, 22 Nisan'da bankalar çalışacak mı? 22 Nisan'da bankalar kaçta kapanacak? İşte, ayrıntılar...

22 NİSAN'DA BANKALAR AÇIK OLACAK MI?

22 Nisan Perşemebe günü bankalar açık olup normal mesai saatleri içerisinde hizmet vermeye devam edecek. 23 Nisan Cuma günü ise resmi tatil dolayısıyla bankalar kapalı olacak.

23 NİSAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇTA BAŞLAYACAK?

Genelgeye göre; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” resmi tatil olması dolayısıyla bu hafta sonuna özel sokağa çıkma kısıtlaması 22 Nisan Perşembe günü saat 19.00’da başlayacak”

Cuma, cumartesi, pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00’de sona erecek.

Daha önce genelge ile belirtilen “Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi” aynen geçerli olacak.

Hafta sonu 10.00- 17.00 saatleri arasında açık olan bakkal, market, kasap, manav ve kuruyemişçi ile şehirlerarası seyahat kısıtlamasına dair usul ve esaslar 23 Nisan Cuma günü de bire bir uygulanacak.

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Anahtar Kelimeler:
sokağa çıkma yasağı koronavirüs (Covid-19)
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