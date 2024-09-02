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2200 dolar maaşları var eleman bulunamıyor! Günde 500 telefon geliyor: Ayrılmak isteyene motivasyon için 1000 dolar zam

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
02.09.2024 10:03
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Çocuk bakımı son yıllarda çalışan anne-baba için en büyük sorun oldu. Fiyatlar katlanarak devam etmesine rağmen iyi bakıcı bulmak zorlaştı. Filipinli bakıcılara ise rağbet büyük. Maaşları 1200 dolar ila 2200 dolar arasında değişiyor. Bazı işten ayrılmak isteyenlere sırf gitmesin diye 1000 dolar bile zam yapılabiliyor. Üstelik yeme içme her şey de aileye ait...

Çalışan annelerin en büyük sorunu çocuklarının bakımı. Kalabalık ailelerde yaşayanlar bu konuda şanslı olsa da çekirdek aileler için durum içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Filipinli bakıcıya olan taleplerin artması maaşlara da yansıyor. 1200 ila 2200 dolar arasında değişen maaşlar ise beğenilmiyor. Anne ve babalar da şikayetçi bakıcılar da... İki tarafından birbirlerinden istekleri ise şaşkına çeviriyor.

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"200 BAKICI OLSA HEPSİNİ AYNI GÜN VERİRİZ"

Milliyet'te yer alan habere göre, Filipinli bakıcı şirketinin sahibi Olcay Nazlı Karakuş da şunları aktardı: “Türkiye’de bakıcıya talep fazla özellikle de Filipinli bakıcılara talep inanılmaz fazla. Günde 200 Filipinli bakıcımız olsa, 200’ünü de aynı gün içerisinde veririz. Ailelerin ilk tercihleri arasında yer alıyorlar. En önemli nedeni İngilizce bilmeleri ve bunun yanı sıra disiplinli ve uzun süre çalışıyor olmaları.

GÜNDE 500 TELEFON GELİYOR

Çocuklarının psikolojisi bozulmasın diye kimse sürekli yeni bir bakıcı ile çalışmak istemiyor. Biz şirket olarak günde 500’ün üzerinde telefon alıyoruz ancak yetişemiyoruz. Maaşlar 1200 dolar ile 1800 dolar arası değişiyor. Denizli’ye gönderdiğim bir bakıcı vardı 1.200 dolara çalışıyordu ayrılmak isteyince sırf gitmesin diye maaşı 2200 dolar yapıldı. Yeme içme her şey de aileye ait.”

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BAKICIYLA ANLAŞAMADI İŞİ BIRAKTI

İstanbul’da yaşayan Sultan Tuğruları da 1.5 yaşındaki bebeği için uzun süre bakıcı aradı. Ancak aylar sonra bulduğu bakıcı ile anlaşmayınca yollarını ayırdı. Yeni bir bakıcı arayışına girse de bulamadı ve işten ayrılıp çocuğuna kendisi bakmaya başladı. Anne Tuğruları, “İlk bulduğum bakıcının çocuğu da vardı buna rağmen çocuğuma bakmasını kabul ettim ancak çocuğu da 4 yaşındaydı ve bebeğime zarar vermeye başladı o da çocuk bir şey de diyemiyorsunuz. Bu nedenle kendisiyle çalışmayı bıraktım ama bir daha da bakıcı bulamadım. Hal böyle olunca işi bırakıp çocuğuma kendim bakmaya başladım." dedi.

BAKICILAR DA AİLELERDEN ŞİKAYETÇİ

Bursa’da yaşayan ve uzun yıllardır bebek bakıcılığı yaptığını söyleyen H. A. ise ailelerden dertli: “Birçok ailenin yanında çocuk bakıcılığı ile işe başladım. Başta size, ‘Sadece çocuğun bakımı ile ilgileneceksin’ denilse sonrasında ev işlerini konusunda da yardım bekleniyor. Yemek, ütü, temizlik gibi talepler bitmiyor. Oysa, işe girdiğimde böyle bir şey yoktu, ihtiyacınız olduğu için bir şey de diyemiyorsunuz. Son çalıştığım yere de bebek bakmak için girmiştim aynı şekilde ev işleri yapmamı da beklediler ve ücrette herhangi bir değişiklik yapılmadı ve ben de ayrıldım.”

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"TELEFON ELLERİNDEN DÜŞMÜYOR"

İstanbul’da yaşayan Afşin Çetinkaya isimli çalışan bir anne, 3 yaşındaki kızına bakıcı bulmakta zorlanıyor. Arayışının aylardır sürdüğünü dile getiren Çetinkaya, Türk bakıcı bulmanın neredeyse imkansız olduğunu söylüyor: “Türkmenistanlı ve Özbekistanlı bakıcılarla çalıştım ancak onlarda dünyaya telefonla konuşmak için gelmiş gibiler, ellerinde telefonları kesinlikle düşmüyor. 35 bin TL maaş veriyorum, sigortalarını yapıyorum. Hak ettiklerinden daha iyi davranıyorum çünkü bu insanlara çocuğumu emanet ediyorum ama yok bir şey değişmiyor. Bakıcı da bulunmuyor öyle olunca da biraz da mecburiyetten bu insanlara teslim etmek zorunda kalıyoruz. Çocuğa daha iyi bakmaları gerektiğini talep ettiğimizde de kaçıyorlar. Çalışan aileler için bakıcı büyük bir sıkıntı.”

"HIZLI HIZLI DOYURAYIM YAN GELİP YATAYIM"

İstanbul’da yaşayan Özlem Evgin, güvenilir bir bakıcı aradığını ancak zorlandığını belirterek şunları söyledi: “Bakıcı firması üzerinden gönderildi. Gelen kadın Türkmenistanlıydı ve tek yapmasını istediğimiz şey çocuğumuzla ilgilenmesiydi ancak bunu bile yapmadı. Çocuğu uyutmak ve karnını doyurmak dışında bir şey yapmadı, elinde de telefon düşmüyordu. Çocukla bir oyun ya da konuşma falan yok. ‘Hızlı hızlı doyurayım yan gelip yatayım’ düşüncesindeler. Böyle olunca da biz göndermek durumunda kaldık ve kızımız için yeni bir bakıcı arayışına girdik.”

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MAAŞLAR NE KADAR?

Türk bakıcı: Aylık 17 bin TL ile 40 bin TL arasında değişiyor.

Türkmenistanlı bakıcı: Aylık 35 bin TL ile 60 TL arasında değişiyor.

Filipinli bakıcılar: Aylık 1200 ile 2200 dolar arasında değişiyor.

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Anahtar Kelimeler:
bebek bakıcısı Bakıcı maaş dolar
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