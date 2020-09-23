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23 Eylül 2020 salı evde bakım parası yatan iller listesi! Evde bakım aylığı sorgulama ekranı! 23 Eylül evde bakım maaşı ne zaman yatacak?

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.09.2020 06:56 | Son Güncelleme

Evde yaşayan ve bakıma muhtaç hasta ya da yaşlı kişilere bakanlara verilen evde bakım ödeneği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca her ay farklı günlerde hesaplara yatıyor. Evde bakım maaşını öğrenmek isteyenler e-Devlet üzerinden sorgulama yapıyor. 2020 Ağustos evde bakım parası yatan iller listesi hangisi? 2020 Eylül'de evde bakım maaşı zamlanacak mı? İşte 23 Eylül 2020 evde bakım parası yatan iller listesi

23 Eylül 2020 salı evde bakım parası yatan iller listesi! Evde bakım aylığı sorgulama ekranı! 23 Eylül evde bakım maaşı ne zaman yatacak?

Devletin ödediği ödenekten birisi de evde bakım maaşıdır. Evde yaşayan ve bakıma muhtaç hasta ya da yaşlı kişilere bakanlara verilen evde bakım ödeneği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca her ay farklı günlerde hesaplara yatıyor. Evde bakım maaşını öğrenmek isteyenler e-Devlet üzerinden sorgulama yapıyor. Evde bakım aylığı her ilde farklı günlerde hesaplara yatmaktadır.**2020 Eylül evde bakım parası yatan iller listesi hangisi? 2020 Eylül'de evde bakım maaşı zamlanacak mı? İşte 23 Eylül 2020 evde bakım maaşı yatan iller listesi...

EVDE BAKIM AYLIĞI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Devletin ödediği ödenekten birisi de evde bakım maaşıdır. Yaşlı, bakıma muhtaç ve ihtiyacı olan hasta kişilere bakanlara verilen sosyal nakdi yardım (evde bakım maaşı) her ay düzenli olarak hesaba yatıyor. Fakat aynı günde evde bakım parası yatmıyor. Evde bakım parası illere göre farklı günlerde hesaplara yatıyor. Evde bakım maaşı nereden öğrenilir merak edenler için e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak öğrenilecektir. Şifresi olmayanlar PTT'ye kimliği ile başvurduğunda bir şifre alabileceklerdir. Evde bakım aylığının yattığı iller hangisi merak edenler için evde bakım aylığı öğrenme ekranıaşağıda.

2020 Evde bakım maaşı alma şartları nelerdir? Evde bakım parası ne kadar, nasıl alınır? Evde bakım aylığı alma koşulları!2020 Evde bakım maaşı alma şartları nelerdir? Evde bakım parası ne kadar, nasıl alınır? Evde bakım aylığı alma koşulları!

23 EYLÜL 2020 ÇARŞAMBA EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER LİSTESİ

Evde bakım aylığı her ilde farklı günlerde hesaplara yatmaktadır. Bu yüzden evde bakım maaşı alacak kişilerin Ziraat Bankası üzerinden mesaj (SMS) ya da e- Devlet (https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/) sistemine giriş yaptığında arama kısmına 'Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama' ekranına ulaşılarak çıkan ekrandan evde bakım parası bilgileri öğrenilebilir. Aşağıda yer alan link üzerinden giriş yapılarak 23 Eylül Çarşamba evde bakım aylığı yatan iller listesinde bulunanlar kendi maaşını öğrenebilir.

İşte 23 Eylül 2020 Çarşamba evde bakım parası yatan iller listesi

1- Aksaray
2- Tokat
3- Afyonkarahisar
4- Kırıkkale
5- Ordu
6- Kırklareli
7- Diyarbakır
8- Edirne
9- Zonguldak
10- Mersin
11- Konya
12- Şanlıurfa
13- Tekirdağ
14- Aydın
15- Manisa
16- Uşak
17- İstanbul
18- Denizli
19- Bilecik
20- Adıyaman
21- Samsun
22- Antalya
23- Hatay
24- Kayseri
25- Bursa
26- İzmir
27- Giresun
28- Adana
29- Balıkesir
30- Bolu
31- Sakarya
32- Osmaniye
33- Çanakkale
34-Karabük

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ...

EVDE BAKIM PARASI NASIL ÖĞRENİLİR?

Evde bakım aylığı alarak muhtaç ya da yaşlı bir kişiye bakan vatandaşlar, Ziraat Bankası üzerinden SMS ile öğrenebilecek. Evde bakım parası nasıl öğrenilir merak edenler için Ziraat Katılım Bankası'ndan maaş alanlar için şöyle; Telefonunuzdan SMS bölümüne büyük harflerle BAKIYE yazıp mesajı 4747'ye göndermeniz yeterlidir. Gönderilen mesaj bir mesaj ücreti ile ücretlendirilecektir.

EVDE BAKIM HİZMETİ KİMLERE VERİLİYOR

Evde bakım hizmeti almak isteyen durumları uygun olmayan, engelli ya da bakıma muhtaç kişiler evde bakım hizmeti nasıl alınır araştırmalara başladı.

Evde bakım parası almak için gerekli şartlar:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,
2) Bakıma muhtaçlık kriteri,
3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

EVDE BAKIM HİZMETİ ALMA ŞARTLARI

Evde bakım parası almak isteyenler, evde bakım aylığı alma şartlarını araştırmaya başladı. Evde bakım parası verilecek kişilerin ailesindeki herkesin (engelliler de dahil) toplam net gelirine bakılıyor. Daha sonra evde bakım parası almak isteyen kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapıp beklemesi gerekiyor. Eğer evde bakım parası onaylanırsa almaya başlayacaktır.

2020 EVDE BAKIM AYLIĞI NE KADAR?

Evde bakım aylığı ne kadar öğrenmek isteyenler için, 2019 yılında evde bakım aylığının 1.384 lira olduğunu belirtelim. 2020 yılında Ocak ayında evde bakım aylığı ise zam gelerek 1.460 liraya yükseltildi. Daha sonra Temmuz ayında evde bakım aylığına zam gelerek 1.544,60 TL'ye yükseldi. Şu an evde bakım aylığı 1.544,60 TL'dir.

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