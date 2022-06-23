FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 23 Haziran 2022 dolar ne kadar oldu, euro kaç TL? İşte Dolar ve Euro'da son durum! 23 Haziran 2022 Perşembe

23 Haziran 2022 dolar ne kadar oldu, euro kaç TL? İşte Dolar ve Euro'da son durum! 23 Haziran 2022 Perşembe

23.06.2022 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve Euroda son durum 23 Haziran 2022 Perşembe günü, yani haftanın dördüncü gününde de vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Birçok kişi internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki 23 Haziran 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? İşte 23 Haziran Perşembe günü dolar ve euro'da son rakamlar...

23 Haziran 2022 dolar ne kadar oldu, euro kaç TL? İşte Dolar ve Euro'da son durum! 23 Haziran 2022 Perşembe

Dolar ve Euro'da son durum 23 Haziran 2022 Perşembe günü de vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalarda, FED Başkanı Jerome Powell, çarşamba günü yaptığı açıklamada ülke ekonomisinde resesyonun "kesinlikle bir olasılık" olduğunu belirtti. Birçok kişi ve yatırımcılar konu ile ilgili internette araştırma yapmayı sürdürüyor. Hafta boyu anlık değişim gösteren dolarda son durum 23 Haziran 2022 Perşembe günü merak konusu oldu. Peki dolar bugün ne kadar, bugün euro ne kadar oldu? Ayrıntılar haberimizde...

23 HAZİRAN DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Dolar, önceki kapanışını 17,3442 TL'den gerçekleştirdi. Dolar/TL geçtiğimiz gün 17,3428 TL alış fiyatı ve 17,3457 TL satış fiyatından işlem gördü.

23 Haziran Perşembe günü Dolar ve euroda son duruma piyasalar açıldığında yer verilecektir...

dolar

EURO NE KADAR?

Euro, önceki kapanışını 18,3591 TL'den gerçekleştirdi. EURO/TL geçtiğimiz gün 18,3504 TL alış fiyatı ve 18,3678 TL satış fiyatından işlem gördü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bayram ikramiyesi ve zamlı emekli maaşında geri sayım başladı…Bayram ikramiyesi ve zamlı emekli maaşında geri sayım başladı…
CHP'den olay olacak 'motorin' iddiası geldiCHP'den olay olacak 'motorin' iddiası geldi
Emekliler bu haberi bekliyordu!Emekliler bu haberi bekliyordu!
Anahtar Kelimeler:
Euro Türk lirası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Numan Kurtulmuş'tan zam açıklaması!

Numan Kurtulmuş'tan zam açıklaması!

EGM harekete geçti! Dikkat çeken 'Şahan' detayı

EGM harekete geçti! Dikkat çeken 'Şahan' detayı

Benzinde ilk indirim az da olsa geldi! Motorin fiyatları ise…

Benzinde ilk indirim az da olsa geldi! Motorin fiyatları ise…

Dolar yatırımcıları aman dikkat! Piyasalar saat 16.30’a odaklandı…

Dolar yatırımcıları aman dikkat! Piyasalar saat 16.30’a odaklandı…

Powell'dan korkutan açıklama! Petrol fiyatı...

Powell'dan korkutan açıklama! Petrol fiyatı...

Türkiye'de bir ilk! Hayata geçirildi

Türkiye'de bir ilk! Hayata geçirildi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Yetişkin film yıldızı erkeklere seslendi! Sevgililik şartları...

Yetişkin film yıldızı erkeklere seslendi! Sevgililik şartları...

Kahvaltıda muz yemek sağlıklı mı?

Kahvaltıda muz yemek sağlıklı mı?

Yemeklerinizi yapmanızı kolaylaştırıp daha lezzetli hale getirecek en iyi döküm tencereler

Yemeklerinizi yapmanızı kolaylaştırıp daha lezzetli hale getirecek en iyi döküm tencereler

Çıplak eylemleriyle gündem olmuştu! “Ölümle tehdit ediliyorum”

Çıplak eylemleriyle gündem olmuştu! “Ölümle tehdit ediliyorum”

Etkisini anında gösterir: Gözlerinize inanamayacaksınız

Etkisini anında gösterir: Gözlerinize inanamayacaksınız

Yaz için daha iyi bir aksesuar düşünülemez, en iyi erkek güneş gözlüğü markaları

Yaz için daha iyi bir aksesuar düşünülemez, en iyi erkek güneş gözlüğü markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.