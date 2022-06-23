23 Haziran 2022 dolar ne kadar oldu, euro kaç TL? İşte Dolar ve Euro'da son durum! 23 Haziran 2022 Perşembe

Dolar ve Euro'da son durum 23 Haziran 2022 Perşembe günü de vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalarda, FED Başkanı Jerome Powell, çarşamba günü yaptığı açıklamada ülke ekonomisinde resesyonun "kesinlikle bir olasılık" olduğunu belirtti. Birçok kişi ve yatırımcılar konu ile ilgili internette araştırma yapmayı sürdürüyor. Hafta boyu anlık değişim gösteren dolarda son durum 23 Haziran 2022 Perşembe günü merak konusu oldu. Peki dolar bugün ne kadar, bugün euro ne kadar oldu? Ayrıntılar haberimizde...

23 HAZİRAN DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Dolar, önceki kapanışını 17,3442 TL'den gerçekleştirdi. Dolar/TL geçtiğimiz gün 17,3428 TL alış fiyatı ve 17,3457 TL satış fiyatından işlem gördü.

23 Haziran Perşembe günü Dolar ve euroda son duruma piyasalar açıldığında yer verilecektir...

EURO NE KADAR?

Euro, önceki kapanışını 18,3591 TL'den gerçekleştirdi. EURO/TL geçtiğimiz gün 18,3504 TL alış fiyatı ve 18,3678 TL satış fiyatından işlem gördü.



