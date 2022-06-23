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23 Haziran 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları! 23 Haziran 2022 Perşembe

23.06.2022 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın bilezik fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri düğün sezonunun gelmesi nedeniyle vatandaşlar tarafından haftanın dördüncü gününde de yakından takip ediliyor. "22 ayar bilezik ne kadar?" sorusunun yanıtını öğrenmek isteyenler internette araştırma yapmaya devam ediyor. 22 ayar bilezik son kapanışını 939,45 TL'den yapmıştı. 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları ile ilgili detaylar haberimizde. İşte 23 Haziran 2022 Perşembe altın bilezik fiyatları...

23 Haziran 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları! 23 Haziran 2022 Perşembe

23 Haziran Perşembe günü, yani haftanın dördüncü gününde "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Geçtiğimiz hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeyi sürdürmüştü. 22 ayar altın bilezik bugün aşağı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 23 Haziran 2022 tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

23 HAZİRAN'DA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

23 Haziran günü haftanın dördüncü gününde 22 ayar bilezik fiyatları aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

altin_110

Bir önceki kapanışını 939,45 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, 23 Haziran 2022 itibariyle 933,16 TL alış ve 939,26 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

altin-rezervi-20-ton-altin-ne-kadar

Önceki kapanışını 747,31 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 747,48 TL alış ve 747,67 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 676,23 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise -%0,08 değişim yaşadı ve bugün kırmızı renkli ibreyi gösteriyor.

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14 ayar altın 565,15 TL alış ve 675,66 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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