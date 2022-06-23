23 Haziran Bitcoin ne kadar, kaç TL? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? 23 Haziran 2022 Perşembe

23 Haziran Bitcoin ne kadar? Bitcoin ve kripto para piyasaları ile ilgili son dakika gelişmelerini öğrenmek isteyen kişiler internette araştırma yapmaya devam ediyor. Peki Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? 23 Haziran 2022 Perşembe günü Ethereum, Dogecoin, Ripple da dahil olmak üzere kripto paralara ilişkin son durum haberimizde...

BİTCOİN KAÇ TL? 23 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE

Bitcoin 23 Haziran Perşembe günü 353.423,39 TL alış, 353.423,22 TL satılş fiyatından işlem görüyor.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri 23 Haziran Perşembe günü yüzde 0,85 düştü. Bitcoin'in alış fiyatı 20.346,77, Bitcoin'in satış fiyatı 20.346,76 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 23 Haziran Perşembe günü yüzde 1,73düştü. Ethereum'un alış fiyatı 1.086,2200, satış fiyatı ise 1.086,2100 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 23 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE

23 Haziran Perşembe günü Ethereum'un alış fiyatı 18.867,6414 TL, satış fiyatı 18.867,4677 TL'dir.

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin'in değeri 23 Haziran Perşembe günü yüzde 0,47 düştü. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0636 Dolar, satış fiyatı ise 0,0636 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 23 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE

23 Haziran Perşembe günü Dogecoin alış fiyatı 1,1047 TL, satış fiyatı ise 1,1046 oldu.

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple'ın değeri 23 Haziran Perşembe günü yüzde 0,56 artış gösterdi. Ripple alış fiyatı 0,3265 Dolar, satış fiyatı ise 0,3264 Dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 23 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 5,6713 TL, satış fiyatı ise 5,6696 TL oldu.

