23 Mart Çarşamba dolar kuru ve piyasalarda son durum haftanın üçüncü gününde vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Dolar dün sabah saatlerinde 14,82 TL bandında yer alırken, doların satış fiyatı ise 14,83 TL oldu. Bu kapsamda vatandaşlar 23 Mart 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 23 Mart Çarşamba dolar kaç TL, euro kaç TL? soru ve konu başlıklarını internette araştırmaya başladı. 23 Mart 2022 Çarşamba Dolar kurunda son durum ve ayrıntılar haberimizde.

DOLAR KAÇ TL? 23 MART 2022 ÇARŞAMBA

Dolar, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde 14,82 TL bandında yer aldı. Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 14,8281 TL, satış fiyatı 14,8382 TL'den işlem gördü. 23 Mart Çarşamba gününün güncel dolar ve euro fiyatlarına piyasalar açıldığında yer verilecektir...

EURO KAÇ TL?

Euro/TL ise geçtiğimiz gün aynı dakikalarda 16,2970 TL alış fiyatı, 16,3011 TL satış fiyatıyla el değiştirdi.