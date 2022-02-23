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23 Şubat Ruble ne kadar oldu? Büyük düşüş! Rus Rublesi kaç TL oldu? Rusya Ukrayna krizi sonrası son durum!

23.02.2022 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan büyük gerginlik sonrasında tüm dünyada gözler Ruble’ye çevrildi. Rusya’nın para birimi olan Ruble’nin döviz kurları karşısındaki durumu dünyadaki vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki 23 Şubat Ruble ne kadar oldu? 23 Şubat 2022 Rus Rublesi kaç TL oldu? İşte Rusya Ukrayna krizi Ruble'de sonrası son durum!

23 Şubat Ruble ne kadar oldu? Büyük düşüş! Rus Rublesi kaç TL oldu? Rusya Ukrayna krizi sonrası son durum!

Rusya ile Ukrayna arasındaki krizinde gerilim giderek tırmanmaya devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Putin tüm dünyanın kilitlendiği önemli açıklamalarda bulundu. ABD’nin ve diğer ülkelerin Ukrayna’nın NATO’ya alınmaması konusunda kendilerine bir garanti veremediğini belirten Putin, NATO’nun Ukrayna alanına doğru genişlemesinin kendileri açısından oldukça büyük bir tehdit oluşturduğunu açıkladı. Açıklamalar sonrasında Donetsk ile Luhansk’ı tanıyan Putin, böylece müdahalenin ilk sinyallerini vermiş oldu. Peki 23 Şubat 2022 Ruble ne kadar oldu? Ruble ne kadar?

RUBLE NE KADAR?

23 Şubat Çarşamba günü sabah saatleri itibariyle dolar 13,73 iken Rus Rublesi 0.127 dolar dolaylarında seyretti. Bugün en düşük RUB 0,1744 TL iken en yüksek RUB 0,1755 TL oldu.

RUS RUBLESİ KAÇ TL?

Rusya Devlet Başkanı Putin açıklama yapmadan önce 18 kuruş seviyesinde olan 1 Rus Rublesi açıklamaların hemen ardından ise 17 kuruşa düştü.

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Anahtar Kelimeler:
Rus Rublesi Rusya
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