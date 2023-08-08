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‘24 Ağustos tarihi önemde olacak...’ Merkez Bankası faiz kararı için ‘Nisan’a kadar süre verildi: O tarihten sonra…

08.08.2023 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BofA'ya göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faiz oranını yüzde 20'ye yükselttikten sonra Nisan ayına kadar sabit tutacak. 24 Ağustos’ta açıklanacak faiz kararı için değerlendirmede bulunan ekonomistler, Para Politikası Kurulu'nun tarihi önemde olacağını da dile getirdi.

‘24 Ağustos tarihi önemde olacak...’ Merkez Bankası faiz kararı için ‘Nisan’a kadar süre verildi: O tarihten sonra…

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haziran ayının sonundan bu yana iki kez olmak üzere toplam 900 baz puanlık artışa giderek faiz oranını yüzde 17,5'e çıkarmıştı. Şimdi ise piyasalar 24 Ağustos’taki yılın sekizinci faiz kararı için Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını bekliyor. Henüz kararın açıklanmasına iki hafta var ancak tahminler bir bir gelmeye başladı.

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ABD’Lİ BANKADAN FAİZ TAHMİNİ

Bu kapsamda ABD’li dev banka BofA Securities’ten ekonomist Zümrüt İmamoğlu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faiz oranını çok küçük adımlarla artıracağını yazdı. BofA'ya göre TCMB, politika faizi yüzde 20'ye ulaşana kadar 50-100 baz puanlık artışlar yapacak ve daha sonra Nisan ayına kadar faizi sabit tutacak.

İmamoğlu ayrıca, "Petrol fiyatlarındaki artış ve güçlü iç talep nedeniyle cari açık tahminimizi 2023'te 36 milyar dolardan 42 milyar dolara revize ediyoruz. Altın ithalatındaki kota kısıtlamaları muhtemelen yardımcı olacaktır, ancak bu yıl rezerv biriktirme alanının çok sınırlı olduğunu görüyoruz" diye ekledi.

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“24 AĞUSTOS’TA ÇOK NET MESAJ VERECEK”

Öte yandan Ekonomist Ali Ağaoğlu ise Merkez Bankası’nın faiz kararına ilişkin yaptığı değerlendirmesinde ise, “24 Ağustos artık çok kritik bir tarih. Bu kez rasyonel ama bir o kadar da radikal bir enflasyon tahmininin yapıldığı ortamda gelecek faiz kararı. Bundan sonraki dönemde her şeyin başlangıç noktası 24 Ağustos olacak. Çok net mesaj verecek. Enflasyon beklentilerini düzeltmeden, faizi dengeye oturtmadan insanlara ne söylerseniz söyleyin ikna olmayacaklar. Hepimizin problemi bu. Ne ödediğimize bakmıyoruz artık. Çünkü artık ucuz nedir, pahalı nedir bilmiyoruz. Enflasyon beklentilerimizi çıpalamadan da zor. Kademeli faiz artışından kaybedilen vaktin çok pahalı olduğuna inanıyorum” ifadelerini kullandı.


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