24 Haziran Bitcoin ne kadar, kaç TL? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? 24 Haziran 2022 Cuma

Bitcoin ve kripto para piyasaları ile ilgili son dakika gelişmelerini öğrenmek isteyen kişiler internette araştırma yapmaya devam ediyor. Peki 24 Haziran Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? 24 Haziran 2022 Cuma günü Ethereum, Dogecoin, Ripple da dahil olmak üzere kripto paralara ilişkin son durum haberimizde...

BİTCOİN KAÇ TL? 24 HAZİRAN 2022 CUMA

Bitcoin 24 Haziran Cuma günü 366.602,25 TL alış, 366.602,08 TL satılş fiyatından işlem görüyor.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri 24 Haziran Cuma günü yüzde 4,25 artış gösterdi. Bitcoin'in alış fiyatı 21.093,34, Bitcoin'in satış fiyatı 21.093,33 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 24 Haziran Cuma günü yüzde 6,77 yükseldi. Ethereum'un alış fiyatı 1.153,9500, satış fiyatı ise 1.153,9400 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 24 HAZİRAN 2022 CUMA

24 Haziran Cuma günü Ethereum'un alış fiyatı 20.055,6510 TL, satış fiyatı 20.055,4772 TL'dir.

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin'in değeri 24 Haziran Cuma günü yüzde 2,84 artış gösterdi. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0649 Dolar, satış fiyatı 0,00649 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 24 HAZİRAN 2022 CUMA

24 Haziran Cuma günü Dogecoin alış fiyatı 1,1280 TL, satış fiyatı ise 1,1278 oldu.

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple'ın değeri 24 Haziran Cuma günü yüzde 12,76 artış gösterdi. Ripple alış fiyatı 0,3678 Dolar, satış fiyatı ise 0,3677 Dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 24 HAZİRAN 2022 CUMA

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 6,3924 TL, satış fiyatı ise 6,3906 TL oldu.



