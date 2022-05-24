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24 Mayıs 14 ayar altın bilezik ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

24.05.2022 07:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

24 Mayıs 2022 Salı, yani haftanın ikinci gününde "22 ayar bilezik ne kadar?" sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak edildi. Rusya Ukrayna savaşı sonrası döviz kurları ile birlikte altındaki son durum yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bu hafta da 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları ilgiyle takip edildi. İşte 24 Mayıs 2022 Pazartesi altın bilezik fiyatları...

24 Mayıs 14 ayar altın bilezik ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

Altın bilezik fiyatları, düğünü olan veya yatırım için alım yapmak isteyen kişiler tarafından merak konusu oldu. Vatandaşlar '24 Mayıs 14 ayar altın bilezik ne kadar?' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki 24 Mayıs 14 ayar altın bilezik ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATLARI

22 ayar altın bilezik önceki kapanışını 868,22 TL üzerinden yaptı. 22 ayar bilezik, 864,45 TL alış ve 871,76 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

19 Mayıs 14 ayar altın bilezik ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

18 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATLARI

18 ayar altın önceki kapanışını 686,07 TL üzerinden yaptı. 18 ayar altın ise 694,54 TL alış ve 694,63TL satış fiyatına sahip.

19 Mayıs 14 ayar altın bilezik ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATLARI

14 ayar altın önceki kapanışını 624,04 TL üzerinden yaptı. 18 ayar altın ise 523,20 TL alış ve 629,31 TL satış fiyatına sahip.

ALTIN FİYATLARI 24 MAYIS 2022 SALI! 24 Mayıs 2022 bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu? Altın fiyatlarında son durum!ALTIN FİYATLARI 24 MAYIS 2022 SALI! 24 Mayıs 2022 bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu? Altın fiyatlarında son durum!


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