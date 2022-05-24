Altın bilezik fiyatları, düğünü olan veya yatırım için alım yapmak isteyen kişiler tarafından merak konusu oldu. Vatandaşlar '24 Mayıs 14 ayar altın bilezik ne kadar?' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki 24 Mayıs 14 ayar altın bilezik ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATLARI

22 ayar altın bilezik önceki kapanışını 868,22 TL üzerinden yaptı. 22 ayar bilezik, 864,45 TL alış ve 871,76 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATLARI

18 ayar altın önceki kapanışını 686,07 TL üzerinden yaptı. 18 ayar altın ise 694,54 TL alış ve 694,63TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATLARI

14 ayar altın önceki kapanışını 624,04 TL üzerinden yaptı. 18 ayar altın ise 523,20 TL alış ve 629,31 TL satış fiyatına sahip.



