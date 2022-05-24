ALTIN FİYATLARI 24 MAYIS 2022 SALI! 24 Mayıs 2022 bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu? Altın fiyatlarında son durum!

Altın fiyatları 24 Mayıs Salı günü de vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. 24 Mayıs tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Pazartesi günü 938 seviyesinde seyreden altının gram fiyatı 949 TL'ye ulaştı. İşte 24 Mayıs 2022 Salı günü son dakika altın fiyatları...

24 MAYIS GRAM, YARIM, ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları 24 Mayıs Salı günü, yani haftanın ikinci gününde yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 948,79 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 951,60 lira satış fiyatı 951,74 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.259,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.186,00 TL satış fiyatı 6.272,00 TL üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.141,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre yukarıyı gösteriyor. Yarım altın 3.098,00TL alış ve 3.148,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.570 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 23 Mayıs itibariyle 1.549,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.573,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

TAM ALTIN ALIŞ: 6.170,00 TL

TAM ALTIN SATIŞ: 6.255,00 TL



