FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. ALTIN FİYATLARI 24 MAYIS 2022 SALI! 24 Mayıs 2022 bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu? Altın fiyatlarında son durum!

ALTIN FİYATLARI 24 MAYIS 2022 SALI! 24 Mayıs 2022 bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu? Altın fiyatlarında son durum!

24.05.2022 07:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları 24 Mayıs Salı günü, yani haftanın ikinci gününde vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak edildi. Altının gram fiyatı bugün saat 06.00 itibarıyla 949 TL'den satılıyor. Özellikle Rusya Ukrayna savaşı sonrası piyasalar da yakından takip edilirken, gram altında yükseliş yaşanmıştı. Peki 24 Mayıs 2022 bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte 24 Mayıs 2022 Salı günü canlı altın fiyatları son dakika verileri…

ALTIN FİYATLARI 24 MAYIS 2022 SALI! 24 Mayıs 2022 bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu? Altın fiyatlarında son durum!

Altın fiyatları 24 Mayıs Salı günü de vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. 24 Mayıs tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Pazartesi günü 938 seviyesinde seyreden altının gram fiyatı 949 TL'ye ulaştı. İşte 24 Mayıs 2022 Salı günü son dakika altın fiyatları...

24 MAYIS GRAM, YARIM, ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları 24 Mayıs Salı günü, yani haftanın ikinci gününde yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

13394464-728xauto

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 948,79 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 951,60 lira satış fiyatı 951,74 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.259,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.186,00 TL satış fiyatı 6.272,00 TL üzerinden işlem görüyor.

728xauto

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.141,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre yukarıyı gösteriyor. Yarım altın 3.098,00TL alış ve 3.148,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.570 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 23 Mayıs itibariyle 1.549,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.573,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

TAM ALTIN ALIŞ: 6.170,00 TL

TAM ALTIN SATIŞ: 6.255,00 TL

24 Mayıs 14 ayar altın bilezik ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...24 Mayıs 14 ayar altın bilezik ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emeklilik yaşınızı EYT olmadan düşürebilirsiniz!Emeklilik yaşınızı EYT olmadan düşürebilirsiniz!
İşte temmuz ayındaki zamlı maaşlar…İşte temmuz ayındaki zamlı maaşlar…
Benzin fiyatına indirim geldi! Benzin fiyatına indirim geldi!
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın yarım altın tam altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Masaj salonuna fuhuş operasyonu! Cinsel ilişki sırasında yakalandılar

Masaj salonuna fuhuş operasyonu! Cinsel ilişki sırasında yakalandılar

Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya olay sözler! Canlı yayın buz kesti

Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya olay sözler! Canlı yayın buz kesti

3600 ek göstergede kim ne kadar zam alacak?

3600 ek göstergede kim ne kadar zam alacak?

İşte temmuz ayındaki zamlı maaşlar…

İşte temmuz ayındaki zamlı maaşlar…

İkinci el otomobilde her 30 kişiden biri bunu yapıyor!

İkinci el otomobilde her 30 kişiden biri bunu yapıyor!

Otomobil fiyatlarına yüzde 20 zam yolda...

Otomobil fiyatlarına yüzde 20 zam yolda...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Son hali çok üzdü! "Billur güçlü kadındır"

Son hali çok üzdü! "Billur güçlü kadındır"

Hasta olmak istemiyorsanız ağzınıza bile sürmeyin

Hasta olmak istemiyorsanız ağzınıza bile sürmeyin

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Sır dolu ölüm! Kadın kılığındaki dolandırıcının hedefi oldu

Sır dolu ölüm! Kadın kılığındaki dolandırıcının hedefi oldu

Uyanınca şoku yaşadı! Konuşuyor ama kimse onu anlamıyor

Uyanınca şoku yaşadı! Konuşuyor ama kimse onu anlamıyor

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.