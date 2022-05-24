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24 Mayıs dolar ne kadar? Dolar, euro ne kadar oldu? İşte güncel döviz kuru 24 Mayıs 2022 Salı!

24.05.2022 07:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doların ne kadar olduğu 24 Mayıs Salı günü sabah saatlerinde vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından araştırılmaya başlandı. Dün, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasından yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini geldi. Peki 24 Mayıs dolar ne kadar? Euro ne kadar, kaç TL oldu? İşte 24 Mayıs 2022 Salı güncel döviz kuru ve detaylar...

24 Mayıs dolar ne kadar? Dolar, euro ne kadar oldu? İşte güncel döviz kuru 24 Mayıs 2022 Salı!

Dolar ve euro son durum 24 Mayıs Salı günü, yani haftanın ikinci günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mayıs ayı piyasa katılımcı anketi sonuçlarını paylaştı. Ankete göre, Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 46,44 iken, bu anket döneminde yüzde 57,92 oldu. Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 16,85 TL iken, bu anket döneminde 17,57 TL oldu. Peki 24 Mayıs dolar ne kadar? Euro ne kadar, kaç TL oldu? İşte 24 Mayıs 2022 Salı güncel döviz kuru ve ayrıntılar...

dolar

DOLAR NE KADAR? 24 MAYIS 2022 SALI

Önceki kapanışını 15,9594 TL'den yapan Dolar, geçtiğimiz gün günü 15,9464 TL alış fiyatından, 15,9726 TL satış fiyatından işlem gördü.

24 Mayıs Salı günü dolar ve euroda son duruma piyasalar açıldığında yer verilecektir...

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EURO NE KADAR?

Önceki kapanışını 17,0398 TL'den yapan Dolar, geçtiğimiz gün günü 17,0251 TL alış fiyatından, 17,0546 TL satış fiyatından işlem gördü.

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döviz Euro
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