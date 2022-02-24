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24 Şubat Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? Kripto paralarda son durum 24 Şubat 2022 Perşembe

24.02.2022 06:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

24 Şubat Bitcoin ve Ethereum fiyatları, haftanın dördüncü gününde daha önceden kripto para almış bulunan ve ellerindeki kripto paraları paraya çevirmek isteyen vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Peki 24 Şubat Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? İşte 24 Şubat Perşembe kripto paralarda son durum...

24 Şubat Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? Kripto paralarda son durum 24 Şubat 2022 Perşembe

24 Şubat Bitcoin ve Ethereum gibi kripto para piyasalarında yaşanan gelişmelerin ardından daha önceden aldıkları kripto paraların alım satımını yapmak isteyen ya da ellerindeki parayı değerlendirmeyi düşünen vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Ayrıca bir süre önce Bitcoin milyarderi Sam Bankman-Fried kripto para borsası konusunda yaptığı açıklamada dijital varlıklardaki düşüşün kış aylarında değil sonbaharda olabileceğini yaptığı açıklama ile duyurmuştu. Peki 24 Şubat Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? İşte 24 Şubat Perşembe kripto paralarda son durum...

BİTCOİN NE KADAR?

Bitcoin 24 Şubat Perşembe günü bitcoin yüzde 3,68 değer kazandı.

Bitcoin'in alış fiyatı: 37.549,14 dolar

Bitcoin'in satış fiyatı: 37.549,13 dolar

Bitcoin alış fiyat: 520.055,59 TL

Bitcoin satış fiyatı: 520.055,45 TL

ETHEREUM NE KADAR?

Ethereum'un 24 Şubat Perşembe gününün fiyatı belli oldu.

Ethereum en düşük TL fiyatı: 33,957.68 TL

Ethereum en yüksek TL fiyatı: 37,910.66 TL

DOGECOİN NE KADAR?

Dogecoin'in, 24 Şubat Perşembe gününün fiyatı açıklandı.

Dogecoin en düşük TL fiyatı: :1.69 TL

Dogecoin en düşük TL fiyatı: 1.87 TL

RİPPLE (XRP) NE KADAR?

Ripple 24 Şubat Perşembe günkü fiyatı belli oldu.

Ripple TL fiyatı: 9.89 TL

Ripple 24 saatlik işlem hacmi 47,613,754,399 TL

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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum
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