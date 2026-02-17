FİNANS

24 yıldır hizmetteydi! Türkiye'nin dev bankası bugün satışa çıkıyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yasa dışı bahis soruşturması kapsamında kendisine devredilen Bank Pozitif’i bugün ihale ile satışa çıkartıyor. Bank Pozitif, 1 milyar 100 milyon TL muhammen bedel talep edilirken katılımcılardan 55 milyon TL teminat isteniyor.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Bank Pozitif’e, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "yasa dışı bahis" soruşturması kapsamında geçen yıl mart ayında yönetimine el konulmuştu. Banka, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilmişti. Bankanın satışı için bugün açık artırma usulüyle ihale gerçekleştirilecek.
24 yıldır hizmetteydi! Türkiye nin dev bankası bugün satışa çıkıyor 1

MUHAMMEN BEDEL 1 MİLYAR 100 MİLYON TL

TMSF'nin ekim ayında ilk kez ilan ettiği ancak daha sonra ertelenen ihalenin yeni tarihi 17 Şubat 2026 olarak açıklandı. Satışa çıkarılan bankanın muhammen bedeli 1 milyar 100 milyon TL olarak belirlendi.

TEMİNAT BEDELİ: 55 MİLYON TL

Bankaya yatırımcı olarak katılmak isteyen tarafların, ihale şartnamesine göre 55 milyon TL teminat yatırmak zorunda olduğu kaydedildi. İhale öncesinde kapalı tekliflerin pazartesi gününe kadar TMSF'ye sunulması gerektiği bildirildi.
24 yıldır hizmetteydi! Türkiye nin dev bankası bugün satışa çıkıyor 2

24 YILDIR TÜRKİYE'D FAALİYET GÖSTERİYOR

Bank Pozitif, yaklaşık 24 yıldır Türkiye'de faaliyet gösteriyor. Mart 2025'te yürütülen soruşturma kapsamında malvarlığına el konulan banka, aylardır TMSF yönetiminde bulunuyordu. Bugün gerçekleşecek satış, ilgili düzenlemeler çerçevesinde açık artırma usulüyle yapılacak.

