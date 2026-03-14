25 bin TL borçla başladı, 25 milyar TL'lik zincir kurdu! Kirada yaşıyor

Çinli girişimci Liu Huiping, yalnızca 580 dolar (yaklaşık 25 bin 600 TL) borçla başladığı gıda sektöründe bugün yüz milyonlarca dolarlık bir markaya imza attı. İlk denemesinde iflas eden Huiping’in buharda pişirilen Çin mantısı üzerine kurduğu restoran zinciri zamanla dev bir yapıya dönüşürken, girişimci bu kez aldığı farklı bir kararla gündeme geldi.

25 bin TL borçla başladı, 25 milyar TL'lik zincir kurdu! Kirada yaşıyor

Huiping’in küçük bir sermayeyle temellerini attığı işletme, yıllar içinde büyüyerek yaklaşık 580 milyon dolarlık (yaklaşık 25 milyar 615 milyon 700 bin TL) bir değere ulaştı. Buharda pişirilen Çin mantısı konseptiyle kurulan restoran zinciri, kısa sürede ülke genelinde dikkat çekti.

İFLASTAN SONRA 5 BİN ŞUBEYE ULAŞTI

Liu Huiping’in girişimcilik yolculuğu ise oldukça zorlu başladı. 1998 yılında Şanghay’da açtığı ilk dükkân başarısızlıkla sonuçlandı ve girişimci iflas etti. Borçlarını ödeyebilmek için bir dönem pazarlarda yılan kesmek de dahil olmak üzere çeşitli işlerde çalışmak zorunda kaldı.

Pes etmeyen Huiping daha sonra yeniden gıda sektörüne döndü. Yıllar içinde büyüyen restoran zinciri bugün Çin genelinde 5 binden fazla şubeye ulaştı. İşletmenin yıllık gelirinin yaklaşık 26 milyon dolar seviyesinde olduğu belirtilirken, Huiping’in kişisel serveti de yarım milyar doların üzerine çıktı.

25 bin TL borçla başladı, 25 milyar TL lik zincir kurdu! Kirada yaşıyor 1

SERVETİNİ ÇOCUKLARINA BIRAKMAYACAK

49 yaşındaki girişimci, elde ettiği büyük servete rağmen mütevazı yaşam tarzıyla da dikkat çekiyor. Gayrimenkul sahibi olmadığı ve kirada yaşadığı belirtilen Huiping, servetini çocuklarına miras bırakmama kararıyla da gündeme geldi.

Başarının bireysel çabayla kazanılması gerektiğini savunan Huiping, servetin doğrudan çocuklara aktarılmasının onların gelişimini olumsuz etkileyebileceğini ifade ediyor. Bu yaklaşım, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

