25 Nisan dolar ve euro fiyatları | Dolar ve euro ne kadar oldu?

ABD, Avrupa ve Asya piyasalarındaki ekonomik gelişmelere paralel bir şekilde yükselişini sürdüren dolar ve euro fiyatları, 25 Nisan Pazar piyasaların kapalı olduğu günde yükselişini sürdürdü. ABD ilişkilerine yönelik edişeler, mali ve para politikası belirsizliği, Türk lirasının zayıf kalmasındaki neden oluyor…

25 NİSAN DOLAR VE EURO FİYATLARI

Türkiye'de piyasalar 24 Nisan Pazar günü kapalı.

TL, hafta boyunca karşı karşıya kaldığı baskıyı yurtiçi piyasaların kapalı olduğu işlem gününde de hissetti. Dolar kuru küresel piyasalarda dolar fiyatları güne 8,36 Türk lirası seviyesinde başlarken, euro ise 10.13 TL civarında hareket ediyor.

Dolar endeksi incelendiğinde ise Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın basına verdiği sermaye kazançlarını vergilendirmeye yönelik planının arkasından gerileme kaydedildiği görüldü.

ABD ilişkilerine yönelik edişeler, mali ve para politikası belirsizliği Türk lirasının zayıf kalmasındaki etkenler olarak gösteriliyor.



