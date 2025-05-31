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25 senedir belediye başkanıydı! Operasyonun en dikkat çekici ismi Hasan Akgün…

Bu sabah yapılan şafak operasyonunda hakkında gözaltı kararı olan isimler içerisinde en dikkat çekici isim kuşkusuz Hasan Akgün! Büyükçekmece Belediye başkanlığı görevini 1994 yılından beri devam ettiren Hasan Akgün, İstanbul'un en uzun süre belediye başkanı olan ismiydi. Trabzon'un Araklı ilçesinde dünyaya gelen Hasan Akgün, 7 dönem peş peşe başkan seçildi.

25 senedir belediye başkanıydı! Operasyonun en dikkat çekici ismi Hasan Akgün…

Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde de İBB adaylığı sürecinde desteği olduğu ifade edilen Hasan Akgün bu sabah gözaltına alındı!

25 senedir Büyükçekmece Belediye Başkanı olarak görev yapan Hasan Akgün, soruşturmaya dahil edildi ve hakkında gözaltı kararı verildi. İBB soruşturmasının başından beri sürecin içerisinde yer alıp almayacağı tartışılan Hasan Akgün de soruşturmaya dahil edildi.

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OPERASYONUN KİLİT İSMİ: HASAN AKGÜN!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekipleri sabah saatlerinde hem Avcılar Belediyesine hem Gaziosmanpaşa Belediyesine hem de Büyükçekmece Belediyesine operasyon yaptı. Çok sayıda bilgi ve belgeye el konuldu.

Daha önce de adı yolsuzluk iddialarına karışan herhangi bir etik dışı süreç içerisinde olmadığını belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün hakkındaki suçlamalar önümüzdeki saatlerde açıklanabilir.

Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz…

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Anahtar Kelimeler:
Hasan Akgün Büyükçekmece Belediyesi
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