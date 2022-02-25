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25 Şubat Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? Kripto paralarda son durum 25 Şubat 2022 Cuma

25.02.2022 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

25 Şubat Bitcoin ve Ethereum fiyatları, haftanın beşinci gününde de takip ediliyor. Dün sabah saatlerinde Rusya ile Ukrayna krizinin savaşa kadar gitmesi yüzünden daha önceden kripto para almış bulunan ve ellerindeki kripto paraları paraya çevirmek isteyen vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edilmektedir. Peki 25 Şubat Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? İşte 25 Şubat Cuma kripto paralarda son durum...

25 Şubat Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? Kripto paralarda son durum 25 Şubat 2022 Cuma

25 Şubat Bitcoin ve Ethereum gibi kripto para piyasaları Moskova yönetiminin Ukrayna'ya savaş açması yüzünden yakın takibe alındı. Yaşanan bu olayın ardından daha önceden aldıkları kripto paraların alım satımını yapmak isteyen ya da ellerindeki parayı değerlendirmeyi düşünen vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki gelirim artık çok farklı bir boyuta taşındı. Tüm dünya merakla bundan sonra ne olacağına kilitlendi. Peki 25 Şubat Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? İşte 25 Şubat Cuma kripto paralarda son durum...

BİTCOİN NE KADAR?

Bitcoin 25 Şubat Cuma günü bitcoin yüzde 11,91 değer kazandı.

Bitcoin'in alış fiyatı: 37.549,14 dolar

Bitcoin'in satış fiyatı: 37.549,13 dolar

BİTCOİN KAÇ TL?

Bitcoin alış fiyat: 543.336,06 TL

Bitcoin satış fiyatı: 543.335,91 TL

ETHEREUM NE KADAR?

Ethereum'un 25 Şubat Cuma gününün fiyatı belli oldu.

Ethereum en düşük TL fiyatı: 32,329.46 TL

Ethereum en yüksek TL fiyatı: 37,652.09 TL

DOGECOİN NE KADAR?

Dogecoin'in, 25 Şubat Cuma gününün fiyatı açıklandı.

Dogecoin en düşük TL fiyatı: :1.53 TL

Dogecoin en düşük TL fiyatı: 1.75 TL

RİPPLE (XRP) NE KADAR?

Ripple 25 Şubat Cuma günkü fiyatı belli oldu.

Ripple TL fiyatı: 8.85 TL

Ripple 24 saatlik işlem hacmi 43,662,563,214 TL

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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum
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